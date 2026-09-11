Şok Görüntüler Geldi! İpek Filiz Yazıcı Aşkını İfşa Etti

Aşk 101 dizisiyle hafızalara kazınan güzel oyuncu İpek Filiz Yazıcı özel hayatındaki hızlı gelişmelerle magazin gündemini süslemeye devam ediyor. Şarkıcı Ufuk Beydemir ile olan sürpriz evliliğini geçtiğimiz dönemde noktayan genç yıldız ayrılığın ardından aradığı mutluluğu fizyoterapist İhsan Taha Torğut’ta bulmuştu. Yeni bir aşka yelken açan ünlü oyuncu sevgilisiyle keyifli anlarını sosyal medyada sergilemeye devam ediyor.

Dostça Ayrılığın Ardından Beyaz Kalpli Paylaşım

Ufuk Beydemir ile 3 yıllık evliliklerini karşılıklı sevgi ve saygı çerçevesinde bitirdiklerini açıklayan İpek Filiz Yazıcı boşanmanın ardından fazla zaman kaybetmemişti.

Güzel oyuncu fizyoterapist İhsan Taha Torğut ile çekildiği romantik bir kareyi beyaz kalp emojisiyle takipçilerine sunarak yeni ilişkisini resmen ilan etmişti. Kısa sürede büyük ilgi gören bu ilan-ı aşk magazin kulislerinde geniş yankı uyandırmıştı.

Yeni Aşkıyla Fit Kalıyor: Mutluluk Yüzüne Yansıdı

Yeni ilişkisinde huzuru yakalayan başarılı oyuncu son olarak sevgilisiyle birlikte spor salonunda geçirdiği keyifli dakikaları takipçilerinin beğenisine sundu. İhsan Taha Torğut ile birlikte antrenman yaptığı samimi anları sosyal medya hesabından paylaşan Yazıcı’nın neşeli halleri dikkatlerden kaçmadı.

Güzel oyuncunun neşesi ve fit görüntüsü takipçilerinden "Yeni aşk İpek’e çok yaradı" yorumlarının gelmesine neden oldu.