Jennifer Lawrence’tan Şok Tehdit: "Anında Hesabı Kapatırım!"

Açlık Oyunları serisiyle dünya çapında bir fenomene dönüşen ve genç yaşta Oscar ödülünü kucaklayan Hollywood’un dobra güzeli Jennifer Lawrence yıllardır sürdürdüğü sosyal medya ambargosunu nihayet kaldırdı. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden dünyaca ünlü oyuncu açtığı doğrulanmış hesapla Instagram dünyasına adım atarak hayranlarına büyük bir sürpriz yaptı.

"Kullanıcı Adım Alınmıştı" Esprisiyle Sosyal Medyaya Hızlı Giriş

Sosyal medyaya katılır katılmaz kendine has mizah anlayışını konuşturan Jennifer Lawrence orijinal kullanıcı adını başka birine kaptırınca çareyi esprili bir profil biyografisinde buldu. Hesabının biyografi kısmına "jenniferlawrence adı alınmıştı" yazarak takipçilerini güldüren ünlü yıldız henüz tek bir paylaşım dahi yapmadan saatler içinde 650 bin takipçi sayısına ulaşmayı başardı.

"Olumsuz Tek Bir Yorumda Anında Bırakırım!"

Merakla beklenen ilk videosunu yükleyen başarılı aktris takipçilerine gözdağı vermeyi de ihmal etmedi. Platformu denemek için girdiğini esprili bir dille anlatan Lawrence "Buraya bir şans veriyorum. Eğer biri olumsuz tek bir şey söylerse anında bırakırım. Kötü bir şey düşünürseniz bile hisseder ve giderim" sözleriyle hayranlarına eğlenceli bir uyarıda bulundu.

Bebeğini Bahane Etti Takipçi Sayısı Tavan Yaptı

Gözdağına hikaye bölümünden de devam eden sempatik oyuncu "Acımasız yorumların bebeği olumsuz etkileyebileceğini unutmayın. O bebek benim" diyerek sosyal medyayı salladı. Yıldız oyuncunun bu samimi ve eğlenceli halleri karşısında hayranları hesabı kapatmasın diye gönderiyi pozitif yorum yağmuruna tuttu. Sempatik tavırlarıyla dijital dünyaya damga vuran Lawrence'ın takipçi sayısı kısa sürede 3.5 milyon sınırını aştı.