Aslı Hünel Kayıpların Ardından İlk Kez Konuştu: "Tarifi Olmayan Bir Acı"

Kanal D’nin reyting rekorları kıran yarışması Gelinim Mutfakta’nın başarılı ve güzel sunucusu Aslı Hünel sosyal medya hesabından yaptığı duygu dolu paylaşımla takipçilerini gözyaşlarına boğdu. Dört yıl önce babası Mustafa Hünel’i ardından da annesi Şükran Hünel’i kaybeden ünlü sanatçı annesine duyduğu derin özlemi ve geçmeyen acısını yürek burkan sözlerle dile getirdi.

Kayıpların Ardından Gelen Derin Sessizlik

Aslı Hünel ve oyuncu ağabeyi Saruhan Hünel uzun süredir yoğun bakımda tedavi gören anneleri Şükran Hünel’i 19 Mayıs’ta kaybetmenin acısını yaşamıştı. Cenaze töreninde gözyaşlarına boğulan ve "Tarifi olmayan bir acı içindeyiz" diyerek acısını paylaşan Hünel aradan geçen zamana rağmen anne özleminin her geçen gün daha da büyüdüğünü gösterdi.

"Set Bitişi Eve Giderken Konuşmayı Özledim"

Anneler Gününden bu yana anne acısı dinmeyen güzel sunucu son olarak annesiyle birlikte çekildiği duygusal bir fotoğrafı Instagram hesabından yayınladı. Annesinin bakışlarına ve sesine duyduğu hasreti anlatan ünlü sanatçı paylaşımına şu acı dolu notu düştü: "Annem seni çok özledim. Bana böyle bakmanı, sesini duymayı... Set bittiğinde eve giderken telefonda seninle konuşmayı çok özledim."

Sevenleri Yalnız Bırakmadı

Aslı Hünel’in bu içten ve hüzünlü paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve taziye mesajı aldı. Ünlü sunucunun takipçileri ve dostları acılı günlerinde güzel sanatçıya destek olarak "Dualarımız seninle" ve "Başın sağ olsun" yorumlarıyla yalnız bırakmadı.