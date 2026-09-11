Hapisten Çıkar Çıkmaz Paylaştı! Melih Kunukçu Tahliye Oldu

Türk pop müziğinin dobrasılığıyla tanınan ismi İrem Derici’nin cezaevindeki nişanlısı DJ Melih Kunukçu hakkında sıcak bir gelişme yaşandı. Hakkında yürütülen soruşturma kapsamında bir süredir tutuklu bulunan ünlü DJ özgürlüğüne kavuştu. Tahliye kararının hemen ardından sessizliğini bozan Kunukçu sosyal medya üzerinden yaptığı ilk paylaşımla magazin gündemini hareketlendirdi.

Yasa Dışı Bahis Soruşturmasında Tahliye Kararı

Magazin dünyasının en renkli çiftleri arasında yer alan İrem Derici ve Melih Kunukçu aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Ancak çiftin mutlu günlerine Kunukçu’nun dahil olduğu yasa dışı bahis soruşturması gölge düşürmüştü. Bir süredir tutuklu yargılanan ünlü DJ mahkemenin kararıyla serbest bırakılarak cezaevinden tahliye edildi.

Sosyal Medyaya Hızlı Dönüş Yaptı

Özgürlüğüne kavuşur kavuşmaz takipçileriyle buluşan Melih Kunukçu Instagram hesabından yaptığı ilk paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Nişanlısı İrem Derici’nin bu zorlu süreç boyunca arkasında durduğu bilinen ünlü isim sosyal medyaya geri dönüşüyle sevenlerine ve yakın çevresine rahat bir nefes aldırdı.

Aşk Kaldığı Yerden Devam Ediyor

Zorlu günleri geride bırakan ikilinin tutukluluk sürecinin ardından nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu. Nişanlısının özgürlüğüne kavuşmasıyla büyük bir mutluluk yaşayan İrem Derici ve Melih Kunukçu çiftinin gözlerden uzak bir şekilde kutlama yapması ve düğün hazırlıklarına kaldıkları yerden devam etmesi bekleniyor.