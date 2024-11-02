"Siyah Bere" için hazırlıklar tam gaz: Başrollerde İlhan Şen ve Özge Gürel

TRT Tabii'nin CNP Film imzalı yeni yapımı Siyah Bere, izleyicileri bir tank timinin zorlu ve etkileyici hikayesine tanık edecek. Tabii’nin iddialı içerikleri arasında gösterilen bu dizinin yapımcılığını ise Marnalı dizisinde de imzası olan CNP Film'in kurucuları Mehmet Canpolat ve Sadi Canpolat üstleniyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Dizinin başrolünde tank komutanı Volkan karakterine hayat verecek olan İlhan Şen yer alırken, kadın başrol için de ünlü oyuncu Özge Gürel’le anlaşıldı. Gürel, dizide psikolog Nilgün karakterini canlandıracak. Senaryosunu Barış Erdoğan’ın kaleme aldığı ve 10 bölümden oluşacak Siyah Bere, deneyimli yönetmen Yağız Alp Akaydın yönetiminde çekilecek. Dizinin cast görüşmeleri devam ederken, ekibin 7 Kasım’da sete çıkması planlanıyor.

Dizinin, güçlü kadrosu ve dikkat çekici hikayesiyle izleyicilerde şimdiden merak uyandırdığı belirtiliyor.