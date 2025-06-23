Siyah Bere Dizisi Ekibi, Deprem Bölgesindeki Okula Kütüphane Kurdu

Son dönemin en çok konuşulan dizilerinden biri olan Siyah Bere’nin oyuncu ve yapım ekibi, Gaziantep’te anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Depremde zarar gören Nurdağı Şatırhöyük İlkokulu’na kütüphane kuran ekip, çocukların eğitimine destek verdi. Kütüphanenin açılışını, dizinin yapımcısı CNP Film ailesi, yönetmen Yağız Alp Akaydın ve oyuncular birlikte gerçekleştirdi.

Depremzedelere Umut Kütüphanesi

Çekimlerin yapıldığı Gaziantep’te bulunan ve depremden zarar gören okula, yüzlerce kitapla donatılmış bir kütüphane kazandırıldı. Siyah Bere ekibi, sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ederek bölge çocuklarının yüzünü güldürdü. Kütüphanenin açılışında minik öğrencilerle bol bol sohbet eden oyuncular, bu anlamlı projeye katkı sağlamanın mutluluğunu yaşadı.

Oyunculardan ve Yapımcıdan Duygusal Açıklamalar

Dizinin başrol oyuncusu İlhan Şen, “Setimizde yaşadığımız özel anların en anlamlılarından biri de kütüphane açılışı oldu. Çocuklarla geçirdiğimiz vakit unutulmazdı. Siyah Bere, benim için her yönüyle özel bir dizi” dedi.

Yapımcı Sadi Canpolat ise “Gaziantep’te güzel anılar biriktirdik, güzel insanlar tanıdık. Bu kütüphane, onlara küçük bir hediye oldu. Böyle projelerle fark yaratmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.