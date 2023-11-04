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Siroza yakalanan Ufuk Özkan'ın sağlık durumu!

Bir yıl önce karaciğer yağlanması nedeniyle 17 kilo kaybeden Ufuk Özkan, üçüncü derecede siroz teşhisi konulduğu haberleriyle gündeme gelmişti. Oyuncu, doktor gözetiminde tedavi sürecini sürdürüyor ve son gelişmeleri paylaştı.

Siroza yakalanan Ufuk Özkan'ın sağlık durumu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 04-11-2023 13:53

Geçtiğimiz temmuz ayında "siroza yakalandığı" haberiyle gündeme gelen 'Geniş Aile' dizisinin Cevahir karakteri Ufuk Özkan, tedavi sürecini başarıyla sürdürdüğünü açıkladı.



Ünlü oyuncu Ufuk Özkan, önceki gün Watergarden İstanbul'da görüntülendi. Duru Tiyatro'da sahne alacağı 'Seviyorsan Git Ayrıl Bence' adlı tiyatro oyununun tanıtımı için etkinliğe katılan Özkan, sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Karaciğer yetmezliği tedavisi gören oyuncu, "Şu an oldukça iyi durumdayım. Belirli aralıklarla hastane kontrollerime gitmekteyim ve ilaç tedavilerimi düzenli bir şekilde almaktayım. Kendi sağlığıma büyük bir özen gösteriyorum" ifadelerini kullandı. Gazetecilerin fotoğraf taleplerini nazikçe karşılayan ünlü isim, "İzleyiciler büyük bir ilgi gösterdiler, biletler hızla tükendi. Ben de sahneye çıkmayı dört gözle bekliyorum ve oldukça heyecanlıyım" şeklinde konuşarak tiyatro oyunu için duyduğu heyecanı dile getirdi.

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