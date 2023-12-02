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Sırbistan turnuvasına Banu Karadağlı damgası

Basketbolcu Banu Karadağlı, Sırbistan’da bu yıl 13’üncüsü düzenlenen Dragisa Sariç Turnuvası’na damga vurdu. Fimba Avrupa Karması’nda forma giyen 50 yaşındaki basketbolcu, turnuvanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Sırbistan turnuvasına Banu Karadağlı damgası
YAŞAM
Yayın Tarihi : 02-12-2023 12:56

‘Basketbolun kraliçesi’ olarak anılan Banu Karadağlı, 24-26 Kasım tarihleri arasında Sırbistan’da düzenlenen 13. Dragisa Sariç Turnuvası’na katıldı. Fimba Avrupa Karması’na seçilen başarılı sporcu, 40 ve 50 yaş kategorilerinde yarıştı. Karadağlı’nın forma giydiği, sponsorluğunu Yıldırımer Grup’un üstlendiği Kemer Master takımı, söz konusu kategorilerde ikincilik ve üçüncülük elde etti.

EN DEĞERLİ OYUNCU

Banu Karadağlı, farklı ülkelerden 9 takımın mücadele ettiği 13. Dragisa Sariç Turnuvası’na en değerli oyuncu (MVP) seçilerek damga vurdu. Karadağlı, 2019 yılında da aynı turnuvaya katılmış ve yine MVP seçilme onurunu yaşamıştı.

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