'Sipahi' ekranlara veda etti!

Final bölümü merakla beklenen dizide ülke güvenliğini tehdit eden planlar yapan Goran ve Habtor, kahraman Sipahi ekibi tarafından ele geçirildi. Aksiyonun hız kesmediği bölümde dizinin oyuncuları başarılı performanslarıyla göz doldurdu. Yayınlanan bölümde, Türk Devleti’nin elinde olan karısı ve kızı karşılığında komiser Canan’ı tutsak tutan Habtor, Ali ve ekibinin korkusuzca savaşmasıyla ele geçirildi. Ali ve Canan’ın Habtor’u yakalamak için verdiği mücadele ekrana gelirken Yıldırım, roketi etkisiz hale getirmek için harekete geçti. Habtor’un adamı olarak karşı tarafa sızan Ali , Thomas Hartman’ın aslında aradıkları kişi Goran olduğunu öğrendi. Yıldırım ve Ali düzenledikleri operasyanla roketin yerini belirledikleri limana ulaştı. Roketin yazılımını değiştirerek etkisiz hale getiren ekip, Goran’ı da yakaladı. Dizinin final sahnesine zafere ulaşan Sipahi ekibinin sevinci yansırken, Yıldırım Bozok’un “söz konusu vatansa gerisi teferruat” sözleri damga vurdu.

Senaryosunu Ali Doğançay’ın yazdığı, yönetmenliğini ise Doğan Ümit Karaca’nın üstlendiği Sipahi’nin güçlü oyuncu kadrosunda; Sinan Tuzcu, Başak Gümülcinelioğlu, Erkan Bektaş, Nurettin Sönmez, Çağdaş Onur Öztürk, Serhat Nalbantoğlu, Emre Bulut, Ece Dizdar, Gözde Okur, Elit Andaç Çam İnan, Zeynep Oymak, Berrin Arısoy, İsmail Düvenci ve Selçuk Borak gibi başarılı isimler yer aldı.