Sinem Ünsal'dan Dikkat Çeken Beslenme İtirafı: “Gluten ve Et Yok!”

Uzak Şehir dizisinde canlandırdığı Alya karakteriyle izleyicilerin beğenisini kazanan Sinem Ünsal, formunu neye borçlu olduğunu açıkladı. Güzelliği ve fit görüntüsüyle dikkat çeken ünlü oyuncu, beslenme düzeniyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

“Etin Tadını Bile Hatırlamıyorum”

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve reytinglerde zirvede yer alan Uzak Şehir dizisinde Ozan Akbaba ile başrolü paylaşan Ünsal, et tüketmediğini belirterek “Et yemiyorum, tadını bile hatırlamıyorum. Kokusu da hoşuma gitmiyor” dedi.

Aralıklı Oruç ve Otofaji

Bir televizyon programına konuk olan güzel oyuncu, dönem dönem beslenme tarzını değiştirdiğini belirtti. “IF yani aralıklı oruç uyguluyorum. Günde 4 saatlik bir zaman diliminde yemek yiyorum. Genellikle ilk öğünüm 17.00’de başlıyor, ikinci ve son öğünümü ise 21.00’de tamamlıyorum” diyen Ünsal, bazı dönemlerde ise otofaji yöntemini tercih ettiğini belirtti.

“Şu Anda Sadece Doğal ve Sağlıklı Besleniyorum”

Sunucunun “Abur cubur hiç mi yemiyorsun?” sorusuna ise net bir yanıt verdi: “Hayır. Sadece tek kupa kahve ve su. Günüm böyle geçiyor.”

Ancak şu sıralar daha esnek bir sistem uyguladığını belirten Ünsal, “Artık ne zaman acıkırsam o zaman yiyorum. Ama sağlıklı beslenmeye dikkat ediyorum. Gluten, süt ürünü ve et tüketmiyorum” sözleriyle son halini anlattı.