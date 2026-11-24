Kanal D’nin izlenme rekorları kıran dizisi Uzak Şehir’in yıldızları Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba, New York’ta düzenlenen 54. Uluslararası Emmy Ödülleri galasında Türkiye’yi temsil etti.

Mardin’den New York’a Uzanan Kırmızı Halı Heyecanı

Uluslararası Televizyon Sanat ve Bilimleri Akademisi tarafından düzenlenen Uluslararası Emmy Ödülleri bu sene 54. kez sahiplerini buldu. ABD dışında üretilen ve kesintisiz olay örgüsüne sahip melodramatik dizilere verilen "En İyi Telenovela" kategorisinde ödüle aday gösterilen Uzak Şehir’in başrol oyuncuları Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba, çekimlerin devam ettiği Mardin’den tören için New York’a uçtu. İkili, kırmızı halıda ilk kez boy gösterdi.

İlk Kez Emmy'de

Tören öncesinde gazetecilerin sorularını cevaplayan, dizide “Alya” karakterine hayat veren Sinem Ünsal, “İlk kez Emmy’e katılıyorum. Burada olmak çok onur verici. O kadar güzel bir atmosfer ki; sonuç ne olursa olsun içinde yer almak, aday olduğumuzu bilmek, bize ilk duyduğumuz andan itibaren çok iyi hissettiriyor” dedi. Dizide “Cihan” karakterini canlandıran Ozan Akbaba ise, “Burada olmak, buranın havasını solumak harika” ifadelerini kullandı.

Gecede Türk Yapımı Ödüle Uzandı, Uzak Şehir Pazartesi Akşamları Ekranda

Uluslararası platformda Türkiye’yi temsil eden Ay Yapım imzalı Uzak Şehir, “En İyi Telenovela” kategorisinde ödül için yarıştı. Diziyi, başrol oyuncuları Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba’nın yanı sıra Uzak Şehir’in yapımcısı Lale Eren, senaristi Gülizar Irmak ve yönetmeni Ahmet Katıksız temsil etti.

Farklı ülkelerden televizyon yapımlarının oyuncularını ve sektör temsilcilerini bir araya geldiği gecede, Ay Yapım imzalı Türk dizisi “Leyla: Hayat, Aşk, Adalet” ödüle layık görüldü.

AyNA Yapım imzalı Uzak Şehir, üçüncü sezonuyla pazartesi akşamları saat 20.00’de Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.