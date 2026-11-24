KAFA TV'nin YouTube'da yayınlanan programı Bacıların Bacısı'nda konuşan Seda Sayan ilişkilerde sık sık tartışma konusu olan eski sevgiliden kalan mesajlara sert tepki gösterdi. Partnerinin telefonunda eski sevgiliye ait mesaj görmesi halinde bir daha görüşmeyeceğini dile getiren Sayan bu davranışı "çok aşağılık bir hareket" olarak nitelendirdi. Ünlü sanatçının bu çıkışı kısa sürede gündem olurken Yargıtay'ın da benzer bir dosyada geçmişe dair mesajları saklamayı kusur sayması tartışmayı yeniden alevlendirdi.

Bacıların Bacısı Programında Net Tavır

İlişkilerde geçmişten kalan yazışmaların silinmesi mi yoksa saklanması mı gerektiği sosyal medyada ve gündelik hayatta sıkça tartışılıyor. Kimi kesimler bu durumu geçmişin bir parçası olarak değerlendirirken kimi kesimler yeni ilişkiye saygısızlık olarak görüyor. Seda Sayan ise Bacıların Bacısı programında konuya dair tavrını net şekilde ortaya koydu.

Kendini karşı tarafın yerine koyarak konuşan Sayan "Hayatındaki erkek olsam ve telefonunda eski sevgilinin mesajının durduğunu görsem bir daha seni tanımam yolundan bile geçmem. Çok aşağılık bir hareket" ifadelerini kullanarak tepkisini açıkça dile getirdi.

Keskin Çıkışları ve YouTube Rekabeti Gündemde

Kendisinden 25 yaş küçük eşi Çağlar Ökten ile evliliğiyle de sıkça gündeme gelen Seda Sayan ilişkiler üzerine yaptığı net ve çarpıcı yorumlarıyla biliniyor. Sayan daha önce aynı programda ayrılık süreçlerine ilişkin "Ne depresyonu next to diyeceksin" sözleriyle de dikkat çekmişti.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Banu Alkan'ın da YouTube'da kendi programıyla Sayan'a rakip olacağı yönündeki gelişmeler dijital platformlardaki bu yayın rekabetini magazin gündeminin üst sıralarına taşıdı.