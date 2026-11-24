İstanbul Ümraniye'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ailesi yerel mahkemenin verdiği kararı istinafa taşıdı. Ülker ve Cemil Kundakçı'nın avukatları tarafından 20 Kasım'da sunulan 35 sayfalık istinaf dilekçesinde cinayetin tasarlanarak işlendiği ileri sürülürken Aleyna Kalaycıoğlu ile annesi Zuhal Kalaycıoğlu hakkında verilen beraat kararlarının bozulması istendi. Dosyadaki 619 saniyelik telefon görüşmesi ve konum paylaşımı iddiaları, dilekçenin en dikkat çeken başlıkları arasında yer aldı.

İlk Derece Mahkemesinde Müebbet ve Beraat Kararları Çıkmıştı

19 Mart’ta Ümraniye'de silahlı saldırıya uğrayan 21 yaşındaki Kubilay Kaan Kundakçı kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak yaşamını yitirmişti. Olay günü rapçi Vahap Canbay iki hafta önce ayrıldığı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden görüşmek ve köpek Mocha'yı almak için arkadaşları Kubilay Kaan Kundakçı ve Yalçınay Yıldız'ı da yanına alarak Ümraniye'deki müzik stüdyosuna gitmişti.

İstanbul Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 10 sanığın yargılandığı davada Alaattin Kadayıfçıoğlu kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına ruhsatsız silah bulundurma suçundan ise 2 yıl 6 ay hapis ve 18 bin TL adli para cezasına çarptırılmıştı. Aynı dosyada Aleyna Kalaycıoğlu ile annesi Zuhal Kalaycıoğlu beraat etmişti.

619 Saniyelik Görüşme ve Kriminal Rapor Gerekçeleri

Ailenin avukatları Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun Kundakçı ve arkadaşlarının stüdyo önünde beklediğini saatler öncesinden öğrendiğini savundu. Dilekçede Aleyna Kalaycıoğlu ile Alaattin Kadayıfçıoğlu arasında olaydan yaklaşık beş saat önce gerçekleşen 619 saniyelik telefon görüşmesinin eylemin planlı olduğuna işaret ettiği öne sürüldü. Kadayıfçıoğlu'nun kolluk kuvvetlerine başvurmak yerine olaya müdahale etmeyi tercih ettiği ve aradan geçen zamanın vazgeçmesi için yeterli olduğu belirtilerek cinayetin anlık öfkeyle işlenmediği iddia edildi.

Silahın arbede sırasında kazara ateş aldığı yönündeki savunmalara karşı dilekçede 1 Nisan tarihli kriminal rapora da yer verildi. Raporda Kundakçı ve arkadaşlarından alınan örneklerde atış artığı bulunmadığı silahta ise Kadayıfçıoğlu'na ait parmak izinin tespit edildiği hatırlatıldı. Ayrıca Kadayıfçıoğlu'nun babasına tahsis edilen çakarlı araç ile korumaların rolüne dikkat çekilirken tanık ifadelerinde bu aracın polis aracı sanıldığının aktarıldığı ifade edildi. Avukatlar bu gerekçelerle Kadayıfçıoğlu'na tasarlayarak kasten öldürmeden ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini talep etti.

Konum Paylaşımı Beraat İtirazları ve İstinaf Talebi

Dilekçenin bir diğer bölümünde Aleyna Kalaycıoğlu'nun Alaattin Kadayıfçıoğlu'na müzik stüdyosunun konumunu gönderdiği ve olay günü Bertin Yıldız ile yaptığı yazışmalarda Kundakçı'nın bulunduğu araç hakkında bilgi istediği öne sürüldü. Stüdyoya köpek Mocha ve eşyaları almaya gittikleri yönündeki savunmaya da itiraz eden avukatlar köpeğin daha önce de araçla taşındığını ve büyük araç gerektirecek eşya bulunmadığını savundu. Aile Aleyna Kalaycıoğlu için tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme mahkeme aksi görüşteyse kasten öldürmeye yardım suçundan ceza talep etti.

Zuhal Kalaycıoğlu'nun beraat kararına da itiraz edilen dilekçede olay günkü görüntülü görüşmede annenin telefonu alarak "Herkes haddini bilecek" dediği iddiası yer aldı. Suçluyu kayırma suçundan beraat eden sanatçı İzzet Yıldızhan'ın olay gecesi Metin Kadayıfçıoğlu ile yaptığı WhatsApp görüşmeleri de itiraz kapsamına alınırken Yıldızhan bu görüşmelerin kirvelik ve bayramlaşma kapsamında gerçekleştiğini ifade etmişti. Dilekçede tanık Bertin Yıldız hakkındaki ayrı soruşturmanın sonucunun beklenilmesi de istendi.

Kundakçı ailesi kararın kaldırılmasını ve istinaf incelemesinin duruşmalı yapılmasını talep ederken istinaf mahkemesinin dosya hakkındaki değerlendirmesi bekleniyor.