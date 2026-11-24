Prime Video’da en çok izlenen yapımlar arasında yer alan ‘Eşref Rüya’nın geçmişine uzanan özel yapımı ‘Eşref Tek’ten ilk fotoğraflar paylaşıldı. Çağatay Ulusoy’un Eşref Tek karakteriyle yeniden izleyici karşısına çıkmaya hazırlandığı yapımdan paylaşılan ilk kareler, hikâyeye dair ilk ipuçlarının yanı sıra kamera arkasındaki özel anları da gözler önüne serdi.

TİMSBİ Productions imzalı, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği ‘Eşref Tek’, izleyicileri sevilen karakterin geçmişine götürmeye hazırlanıyor. Çağatay Ulusoy’un başrolünde yer aldığı yapımın çekimlerinden yayınlanan fotoğraflarda, oyuncu kadrosunun canlandırdığı karakterlerden ilk görüntüler de yer aldı.

Kamera Arkası ve Farklı Mekanlardan İlk Kareler Paylaşıldı

Çağatay Ulusoy’un Eşref Tek karakteriyle farklı sahnelerde yer aldığı fotoğraflarda, oyuncuların çekim aralarındaki keyifli anları da görüldü. Birbirinden farklı mekanlardaki çekimlere uzanan karelerde, reji ve teknik ekibin çalışmaları da yer aldı.

Kıbrıs’tan İstanbul’un Yeraltı Dünyasına Uzanan Dönüşüm Hikayesi

‘Eşref Rüya’ ile izleyicilerin yakından tanıdığı Eşref Tek’in geçmişine uzanan yapım, karakterin henüz suç dünyasının zirvesine ulaşmadığı yılları konu alıyor. Çocukluk aşkı Rüya’yı bulma arayışını sürdüren Eşref’in Kıbrıs’ta Kadir’le yollarının kesişmesiyle başlayan hikaye, ikilinin İstanbul’un yeraltı dünyasında verdiği mücadeleyi anlatıyor.

Eşref’in bugün olduğu kişiye nasıl dönüştüğünü, Kadir’le kurduğu dostluğu ve suç dünyasındaki yükselişinin başlangıcını anlatan ‘Eşref Tek’, çok yakında yalnızca Prime Video’da izleyiciyle buluşacak.