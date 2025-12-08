Sinem Ünsal ve Berk Cankat'tan Romantik Asansör Pozu: "Kavuştuk!"

Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir’in çekimleri nedeniyle bir süredir ayrı kalan ünlü oyuncular Sinem Ünsal ve sevgilisi Berk Cankat, sonunda hasret giderme fırsatı buldu. Ünsal'ın sosyal medyadan paylaştığı "kavuştuk" notlu asansör karesi, hayranları tarafından büyük ilgi gördü.
Mardin Çekimleri Çifti Ayırmıştı
Uzak Şehir dizisinde Alya karakterine hayat veren Sinem Ünsal, Mardin'de başlayan yeni sezon çekimleri nedeniyle sevgilisi Berk Cankat'tan uzakta kalmıştı.
Bu ayrılık döneminde Ünsal, daha önce yaptığı bir paylaşımda Cankat'a "özledim" notunu düşmüştü.
Romantik Asansör Karesiyle Müjde
Ayrılığın ardından bir araya gelen ünlü çift, mutluluklarını sosyal medyadan paylaştı. Sinem Ünsal, Berk Cankat ile asansörde çekilmiş romantik fotoğrafını paylaşarak altına tek kelimelik notunu yazdı:
"Kavuştuk"
Çiftin bu paylaşımı, hayranları arasında sevinçle karşılandı ve binlerce beğeni topladı.