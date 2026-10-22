Sinem Ünsal Uzak Şehir Çekimlerinde En Çok Zorlandığı Şeyi Açıkladı!

Mucize Doktor dizisindeki Nazlı rolüyle hafızalara kazınan, ardından yer aldığı başarılı projelerle adından sıkça söz ettiren güzel oyuncu Sinem Ünsal şimdilerde reyting rekorları kıran Uzak Şehir dizisinde canlandırdığı Alya Albora karakteriyle fırtınalar estiriyor. Başrolünü Ozan Akbaba ile paylaştığı dizinin çekimleri nedeniyle iki yıldır İstanbul ile Mardin arasında mekik dokuyan ünlü oyuncu marka yüzü olduğu İpekyol'un özel lansman davetinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Mardin'deki set ortamından ve şehirle kurduğu bağdan son derece memnun olduğunu belirten Ünsal bu yoğun temponun kendisini en çok zorlayan duygusal tarafını ilk kez paylaştı.

"Mardin Artık Benim Memleketim Gibi Oldu"

Eşinin vefatının ardından oğluyla birlikte Kanada’dan Mardin'e gelerek büyük bir mücadelenin içine giren Alya’nın hikayesini başarıyla ekrana taşıyan Sinem Ünsal Doğu'nun mistik atmosferine kısa sürede adapte olduğunu söyledi. Mardin'de kurdukları düzeni ve set ortamını öven başarılı oyuncu "Mardin artık memleketim haline geldi. Orada gerçekten çok güzel bir aile ortamı kurduk" sözleriyle çekimlerin son derece keyifli geçtiğini dile getirdi.

"En Zor Yanı Berk'i Özlemek Kavuşacağımız Günü Bekliyorum"



İki şehir arasında mekik dokuduğu tempolu hayatında en çok neyin eksikliğini hissettiği sorulan Sinem Ünsal kalbini çalan meslektaşı Berk Cankat'a olan özlemini samimiyetle dile getirdi. Uzak mesafelerin ve iş takviminin ilişkilerinde yarattığı tek zorluk olduğunu belirten güzel oyuncu şu duygusal ifadeleri kullandı:

"Bu temponun tek zorluğu Berk'i özlemek. Berk'le de kavuşacağımız günü sabırsızlıkla bekliyoruz."

Gözlerden uzak ancak mutlu bir birliktelik sürdüren çiftin birbirlerine olan bağlılığı ünlü oyuncunun bu samimi açıklamalarıyla bir kez daha takdir topladı.