Sinem Ünsal Tarzının Sırrını Açıkladı: "Modayı Takip Ediyorum Ama Her Şeyi Giymem!"

Sinem Ünsal modaya ve giyim tarzına dair açıklamalarda bulundu! Rahatlığa ve kumaş kalitesine önem veren güzel oyuncunun tüm açıklamaları haberimizde.

Sinem Ünsal Tarzının Sırrını Açıkladı:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 22-10-2026 14:39

Ekranların zarif ve başarılı oyuncularından Sinem Ünsal katıldığı özel bir etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak giyim tarzı, stil anlayışı ve modayla olan ilişkisine dair samimi açıklamalarda bulundu. Şıklığı ve zarif tercihleriyle her zaman dikkatleri üzerine çekmeyi başaran güzel oyuncu modayı yakından takip etse de kendi stilinde belirli çizgileri ve öncelikleri olduğunu ifade etti. Göz alıcı görünümünün ardındaki sırrı paylaşan Ünsal alışveriş alışkanlıklarından kumaş tercihlerine kadar ilginç detaylar aktardı.

Benim İçin En Önemlisi Rahatlık!

Etkinlikte gazetecilerin modaya dair sorularını içtenlikle yanıtlayan Sinem Ünsal kendi giyim felsefesinde konforun ilk sırada yer aldığını vurguladı. Trendleri göz ardı etmediğini ancak sırf moda olduğu için kendisine yakışmayan ya da rahat hissetmediği kıyafetleri tercih etmediğini belirten güzel oyuncu şu ifadeleri kullandı:

"Benim için en önemlisi rahatlık. Modayı tabii ki takip ediyorum ama bazı parçaları gördüğümde giymemem gerektiğini düşünüyorum. Kumaşa da her zaman dikkat ederim."

Yurt Dışı Seyahatlerinde Kumaş Avına Çıkıyor!

Alışveriş tutkusuna dair farklı bir detay paylaşan Sinem Ünsal kumaş kalitesine verdiği özel önemin altını çizdi. Yurt dışı seyahatlerinde bile bu merakının peşinden gittiğini belirten ünlü oyuncu "Yurt dışı seyahatlerimde güzel kumaşlar aramayı hatta kumaş satın almayı da seviyorum" diyerek stiline ne kadar titiz yaklaştığını ve kendi tarzını oluştururken kaliteli dokulara verdiği değeri gözler önüne serdi.

Benzer Haberler
Zeynep Mayruk ve Tolga Sarıtaş’ın Oğlu Ali İlk Kez Böyle Görüldü! Zeynep Mayruk ve Tolga Sarıtaş’ın Oğlu Ali İlk Kez Böyle Görüldü!
İrem Derici’den Hadise’ye Övgü Yağmuru! “Kraliçenin Günü” İrem Derici’den Hadise’ye Övgü Yağmuru! “Kraliçenin Günü”
Manifest’in Kurucusu Tolga Akış Hâkim Karşısına Çıkıyor! Manifest’in Kurucusu Tolga Akış Hâkim Karşısına Çıkıyor!
Jülide Kural’dan Kadir İnanır’ın Mirasına Olay Yanıt! Jülide Kural’dan Kadir İnanır’ın Mirasına Olay Yanıt!
Gökçe Bahadır ve Merve Dizdar Aynı Karede! Gökçe Bahadır ve Merve Dizdar Aynı Karede!
Merve Boluğur Hamile mi? O Sözleri Kafaları Karıştırdı! Merve Boluğur Hamile mi? O Sözleri Kafaları Karıştırdı!
ÇOK OKUNANLAR
Çağatay Ulusoy Düğünde Gitarı Elini Aldı! Serdar Ortaç ve Mustafa Mert Koç İle Sahneyi Salladı
  • 19-10-2026 12:20

Çağatay Ulusoy Düğünde Gitarı Elini Aldı! Serdar Ortaç ve Mustafa Mert Koç İle Sahneyi Salladı

Ağır Kalp Krizi Atlatan Cem Yılmaz'dan Radikal Karar:
  • 22-10-2026 14:57

Ağır Kalp Krizi Atlatan Cem Yılmaz'dan Radikal Karar: "55 Günü Geride Bıraktım"

Şevket Çoruh'tan Özgür Ozan Sorusuna Efsane Yanıt:
  • 16-10-2026 11:38

Şevket Çoruh'tan Özgür Ozan Sorusuna Efsane Yanıt: "Öküz Ölür Ortaklık Bozulur!"

Meryem Uzerli ve Halit Ergenç Yıllar Sonra Yan Yana!
  • 21-10-2026 12:36

Meryem Uzerli ve Halit Ergenç Yıllar Sonra Yan Yana!

Survivor'ın Efsanesi Nagihan Karadere Tanınmaz Halde: Son Hali Sosyal Medyayı Salladı!
  • 16-10-2026 15:25

Survivor'ın Efsanesi Nagihan Karadere Tanınmaz Halde: Son Hali Sosyal Medyayı Salladı!