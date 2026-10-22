Sinem Ünsal Tarzının Sırrını Açıkladı: "Modayı Takip Ediyorum Ama Her Şeyi Giymem!"

Ekranların zarif ve başarılı oyuncularından Sinem Ünsal katıldığı özel bir etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak giyim tarzı, stil anlayışı ve modayla olan ilişkisine dair samimi açıklamalarda bulundu. Şıklığı ve zarif tercihleriyle her zaman dikkatleri üzerine çekmeyi başaran güzel oyuncu modayı yakından takip etse de kendi stilinde belirli çizgileri ve öncelikleri olduğunu ifade etti. Göz alıcı görünümünün ardındaki sırrı paylaşan Ünsal alışveriş alışkanlıklarından kumaş tercihlerine kadar ilginç detaylar aktardı.

Benim İçin En Önemlisi Rahatlık!

Etkinlikte gazetecilerin modaya dair sorularını içtenlikle yanıtlayan Sinem Ünsal kendi giyim felsefesinde konforun ilk sırada yer aldığını vurguladı. Trendleri göz ardı etmediğini ancak sırf moda olduğu için kendisine yakışmayan ya da rahat hissetmediği kıyafetleri tercih etmediğini belirten güzel oyuncu şu ifadeleri kullandı:

"Benim için en önemlisi rahatlık. Modayı tabii ki takip ediyorum ama bazı parçaları gördüğümde giymemem gerektiğini düşünüyorum. Kumaşa da her zaman dikkat ederim."

Yurt Dışı Seyahatlerinde Kumaş Avına Çıkıyor!

Alışveriş tutkusuna dair farklı bir detay paylaşan Sinem Ünsal kumaş kalitesine verdiği özel önemin altını çizdi. Yurt dışı seyahatlerinde bile bu merakının peşinden gittiğini belirten ünlü oyuncu "Yurt dışı seyahatlerimde güzel kumaşlar aramayı hatta kumaş satın almayı da seviyorum" diyerek stiline ne kadar titiz yaklaştığını ve kendi tarzını oluştururken kaliteli dokulara verdiği değeri gözler önüne serdi.