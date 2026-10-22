Çiçeği Burnunda Aşk Bitti Mi? Melisa Döngel Ve Murda Hakkında Ayrılık İddiası!

Son dönemde hem yer aldığı projelerle hem de özel hayatıyla magazin basınının odağında yer alan güzel oyuncu Melisa Döngel ile müzik dünyasının popüler isimlerinden rapçi Murda (Önder Doğan) hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Birliktelikleri kısa bir süre önce belgelenen ve magazin dünyasında sürpriz aşk olarak yorumlanan ünlü çiftin yollarını ayırdığı öne sürüldü. Sosyal medyada hızla yayılan ayrılık dedikoduları ikilinin takipçilerini ve sevenlerini şaşkınlığa uğrattı.

Sürpriz Aşk Kısa Mı Sürdü?

Başarılı oyunculuk performansının yanı sıra güzelliğiyle de adından sıkça söz ettiren Melisa Döngel ile hit şarkılarıyla geniş bir kitleye ulaşan Murda'nın filizlenen ilişkisi, geçtiğimiz haftalarda belgelenmiş ve çiftin birlikteliği magazin gündemine damga vurmuştu. Ancak iddialara göre nazar değen çiçeği burnunda çiftin arasında fikir ayrılıkları yaşanmaya başladı. İkilinin yakın çevresinden sızan bilgilere göre, anlaşmazlıklar üzerine ortak karar alan çift yollarını ayırma kararı aldı.

Sosyal Medyadaki Hareketlilik İddiaları Güçlendirdi!

Ayrılık söylentilerinin ardından gözler ünlü ikilinin sosyal medya hesaplarına çevrildi. Takipçilerinin dikkatli incelemeleri neticesinde ikilinin birlikte verdikleri pozlar ve karşılıklı etkileşimler mercek altına alındı. Çift cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmemiş olsa da basına yansıyan haberler ve kulis bilgileri ilişkinin sona erdiği yönündeki iddiaları kuvvetlendiriyor. İkilinin bu iddialar karşısında yapacağı açıklama ise merakla bekleniyor.