Sinem Ünsal ile Berk Cankat’tan Bodrum’da Doyasıya Aşk

Sinem Ünsal ile Berk Cankat, Bodrum’da aşk tazeledi. Evliliklerini gizlice yapan çift, plajda romantik anlar yaşadı.

Sinem Ünsal ile Berk Cankat’tan Bodrum’da Doyasıya Aşk
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 25-06-2025 10:22

Sinem Ünsal ile Berk Cankat, magazin dünyasını şaşırtan evliliklerinin ardından şimdi de Bodrum tatiliyle gündemde. Kimselere duyurmadan evlenen çift, bu özel haberin ortaya çıkmasıyla hayranlarını sevindirmişti. Şimdilerde ise aşklarını Bodrum’un güneşi altında yaşamaya devam ediyorlar.

Evlilik Sürprizi Gibi Geldi

Güzel oyuncu Sinem Ünsal, evli olduğunu bir röportaj sırasında adeta farkında olmadan açıklamıştı. Bu samimi paylaşım, magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı. Ünlü oyuncunun itirafı sonrasında gözler eşi Berk Cankat’a çevrildi. Berk Cankat, kısa süre sonra sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla eşinin doğum gününü kutladı. “İyi ki doğdun. İyi ki hayatına kabul ettin beni. Seni çok seviyorum, doğum günün kutlu olsun canım eşim,” sözleriyle aşkını ilan etti.

Balayı Nerede Geçti Bilinmiyor Ama...

Çiftin balayı tatillerini nerede geçirdiği hâlâ gizemini koruyor. Ancak Bodrum’da objektiflere yansıyan görüntüler, sanki balayı tazeleniyormuş hissi verdi. Kaldıkları otelin plajında birlikte güneşlenirken ve denizin tadını çıkarırken görüntülenen ikili, çevresindekilere adeta aşkın tarifini gösterdi.

Aşklarını Herkese Gösteriyorlar

Her fırsatta el ele, göz göze olan çift, birbirlerine duydukları sevgiyi gizlemiyor. Tatil boyunca birbirlerinden bir an olsun ayrılmayan Sinem Ünsal ve Berk Cankat, hem aşklarıyla hem de uyumlarıyla dikkat çekiyor. Sade ama etkileyici duruşlarıyla, gösterişten uzak bir mutluluğu tercih ettiklerini bir kez daha kanıtladılar.

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