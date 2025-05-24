Sinem Ünsal, Cannes’dan Aşkını Haykırdı: “Sevgilim Seni Çok Özledim”

Sinem Ünsal, Cannes Film Festivali'nden sevgilisi Berk Cankat'a aşkını ilan etti: “Sevgilim seni çok özledim.”

Sinem Ünsal, Cannes’dan Aşkını Haykırdı: “Sevgilim Seni Çok Özledim”
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 24-05-2025 10:42

Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir’de Alya karakteriyle beğeni toplayan Sinem Ünsal, bu kez dizi başarısıyla değil, Cannes Film Festivali’ndeki aşk dolu paylaşımıyla gündeme geldi. Ünsal, hem kırmızı halıdaki zarafetiyle hem de yaptığı duygusal paylaşımla dikkat çekti.

Cannes’da Özlem Dolu Satırlar

Festival boyunca Instagram'da aktif olan Ünsal, ardı ardına fotoğraflar paylaştı. Ancak bir kare vardı ki, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Sinem Ünsal, sevgilisi Berk Cankat ile birlikte çekilen bir fotoğrafını paylaşarak “Sevgilim seni çok özledim” notunu düştü. Bu mesaj, çiftin ilişkisini gözler önüne serdi.

Berk Cankat’tan Karşılıklı Aşk Dolu Tepki

Ünsal’ın bu romantik paylaşımına karşılık gecikmedi. Cankat, aynı fotoğrafı kalp ve nazar boncuğu emojileriyle alıntılayarak kendi hesabında yayımladı. Bu karşılıklı etkileşim, çiftin sosyal medya üzerinden sergilediği ilk açık aşk ilanı oldu. Hayranlar ise ikilinin samimi halleri karşısında beğeni yağmuruna tuttu.

Sinem Ünsal Güzelliğiyle Büyüledi

Cannes’da giydiği iddialı elbiseyle de dikkat çeken Ünsal, kırmızı halıda zarafetiyle göz kamaştırdı. Hem oyunculuğu hem de özel hayatıyla adından söz ettiren genç oyuncu, Cannes çıkarmasıyla yine gündem oldu. Ünsal, oyunculuğu kadar duygusal yanıyla da hayranlarının kalbini fethetti.

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