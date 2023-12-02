Sinem Kobal'ı aldattığı iddiası olay olmuştu! Kenan İmirzalıoğlu'ndan açıklama

2016 yılında evlenen ve iki kızları olan Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, önceki gece bir otelden çıkarken kameraların objektiflerine takıldı. Görüntülendiklerini fark eden çift, hızlıca basın mensuplarıyla sohbet etti.

Muhabirlerle şakalaşarak "Kamerayı kapatın da bizi eve bırakın" diyen Kenan İmirzalıoğlu, espri yaparak "Saat gece yarısı olmuş. Biz de artık evimize gitmek istiyoruz" dedi.





Günlerdir magazin gündeminden düşmeyen 'ihanet' iddialarına gülerek cevap veren 49 yaşındaki İmirzalıoğlu, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: