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Sinem Kobal'ı aldattığı iddiası olay olmuştu! Kenan İmirzalıoğlu'ndan açıklama

Yedi yıldır mutlu bir evliliği sürdüren Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, son günlerde 'ihanet' iddialarıyla gündeme gelmişti. İmirzalıoğlu'nun, eşini aldattığı yönündeki dedikodular sosyal medyada yayılmıştı. Önceki gece bir otelden eşiyle el ele çıkarken görüntülenen Kenan İmirzalıoğlu, konu hakkında açıklama yaptı.

Sinem Kobal'ı aldattığı iddiası olay olmuştu! Kenan İmirzalıoğlu'ndan açıklama
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 02-12-2023 12:06

2016 yılında evlenen ve iki kızları olan Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, önceki gece bir otelden çıkarken kameraların objektiflerine takıldı. Görüntülendiklerini fark eden çift, hızlıca basın mensuplarıyla sohbet etti.

Muhabirlerle şakalaşarak "Kamerayı kapatın da bizi eve bırakın" diyen Kenan İmirzalıoğlu, espri yaparak "Saat gece yarısı olmuş. Biz de artık evimize gitmek istiyoruz" dedi.


 

Günlerdir magazin gündeminden düşmeyen 'ihanet' iddialarına gülerek cevap veren 49 yaşındaki İmirzalıoğlu, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Siz bunu ciddiye almadınız değil mi? Biz çünkü umursamadık. O yüzden insanların hafızasını kirletmeye gerek yok. Bir deli kuyuya taş atıyor, biz o kuyuya inmeyiz ama arkadaşlar. O haber nerden çıktı bilen var mı? Bilmediğimiz bir insanın bir iddiasını nasıl dikkate alırız ki? Biz bununla nasıl baş edeceğiz? İşin aslını siz biliyorsunuz. Buna rağmen bize sormayın. Eyvallah canlar."

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