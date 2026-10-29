Sinem Kobal’dan Kızlarıyla Olay Yaratan Mutfak Paylaşımı!

Oyuncu Sinem Kobal sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerinin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Bu kez kızları Lalin ve Leyla’yla mutfakta geçirdiği keyifli anları yeniden paylaşan ünlü oyuncu anne-kızların sevimli halleriyle ilgi topladı. Miniklerin hamur açmayı öğrenmeye çalıştığı anlar görenlerin içini ısıttı.

Kenan İmirzalıoğlu ile Mutlu Aile Hayatı

“Selena”, “Küçük Sırlar” ve “Romantik Komedi” gibi yapımlarla hafızalara kazınan Sinem Kobal 2016 yılında oyuncu Kenan İmirzalıoğlu’yla evlenmişti. Mutlu birlikteliklerini çocuklarıyla büyüten çift 2020 yılında ilk kızları Lalin’i, 2022 yılında ise ikinci kızları Leyla’yı kucaklarına almıştı.

Anne olduktan sonra hayatında yeni bir dönem başlayan Kobal zamanını büyük ölçüde ailesine ayırıyor. Doğayla iç içe daha sakin bir yaşamı tercih eden oyuncu kızlarıyla yaptığı günlük aktivitelerden de zaman zaman takipçilerine küçük kesitler sunuyor.

Spor Yaparken Bile Yalnız Değil

Sinem Kobal daha önce spor salonundan yaptığı bir paylaşımla da dikkat çekmişti. Formunu korumak için düzenli antrenman yapan oyuncuya bu kez kızlarından biri eşlik etmişti. Annesinin hareketlerini taklit etmeye çalışan minik kızın neşeli halleri sosyal medyada ilgi görmüştü.

Kobal’ın paylaşımları kızlarıyla birlikte geçirdiği sıradan ama bir o kadar da keyifli anları gözler önüne seriyor.

Minik Eller Hamur Açmayı Öğreniyor

Kobal’ın kızları Lalin ve Leyla geçtiğimiz haftalarda bu kez mutfaktaki halleriyle gündeme gelmişti. Evde hazırlanan yer sofrasının başına geçen minikler ellerine merdaneleri alıp hamur açmayı denemişti. Anneleri de bu tatlı anları kayda alarak takipçileriyle paylaşmıştı.

Kızlarının O Anlarını Yeniden Paylaştı

Sinem Kobal ayın öne çıkan anlarını bir araya getirdiği paylaşımında kızlarını da unutmadı. Miniklerin yemek yapmayı öğrenmeye çalıştığı görüntüleri yeniden paylaşan oyuncu anne-kızların mutfaktaki eğlenceli dakikalarını bir kez daha gündeme taşıdı.

Kobal’ın aile hayatından paylaştığı bu doğal kareler takipçilerine günlük yaşamlarından sıcacık bir pencere açmaya devam ediyor.