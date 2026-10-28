Can Yaman’ın Yeni Görüntüsü Sosyal Medyayı Salladı!

“Erkenci Kuş” ve “İnadına Aşk” dizileriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Can Yaman değişen görüntüsüyle gündemde. Kariyerine yurt dışında devam eden ünlü oyuncu sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerinin karşısına çıkmayı sürdürüyor. Bir süre önce saçlarını ve sakallarını keserek imajını yenileyen Yaman’ın son pozları da yine dikkat çekti. Paylaşımlarını gören hayranları oyuncunun yeni tarzına yorum yağdırdı.

Uzun Saçlara ve Sakallara Veda Etti

Can Yaman denince akla gelen uzun saçlar ve gür sakallar artık geride kaldı. Ünlü oyuncu yaptığı imaj değişikliğiyle alışılmış görüntüsünden uzaklaştı. Saçlarını ve sakallarını kısaltan Yaman yeni tarzıyla sosyal medyada kısa sürede konuşulan isimlerden biri oldu.

Yakışıklı oyuncunun bu değişimi hayranlarından da ilgi gördü. Yeni görüntüsünü beğenen takipçileri paylaşımlarının altına çok sayıda yorum bıraktı. Yaman ise gelen ilgiye rağmen sosyal medya paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor.

Kariyerini Yurt Dışında Sürdürüyor

“Erkenci Kuş” ve “İnadına Aşk” gibi yapımlarla Türkiye’de tanınan Can Yaman kariyerine yurt dışında devam etme kararı almıştı. Oyuncu çalışmalarını farklı projelerle sürdürürken magazin gündemindeki yerini de koruyor.

Yaman’ın özel hayatı da hayranlarının merak ettiği konular arasında. Ünlü oyuncu bir dönem DJ Sara Bluma ile yaşadığı ilişkiyle gündeme gelmişti. Ancak çiftin mutluluğu uzun sürmedi ve ayrılık haberi geldi.

Son Pozlarına Yorum Yağdı

Sosyal medyayı aktif kullanan Can Yaman yeni görüntüsüyle verdiği pozları paylaşmayı sürdürüyor. Son fotoğrafları da takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Oyuncunun değişen tarzını görenler yorumlarını paylaşırken yeni imajı bir kez daha magazin gündemine taşındı.

Görünen o ki Can Yaman yalnızca rol aldığı yapımlarla değil görünümündeki değişikliklerle de konuşulmaya devam edecek. Hayranlarının yeni tarzına gösterdiği ilgi de oyuncunun sosyal medyada neden bu kadar yakından takip edildiğini bir kez daha ortaya koydu.