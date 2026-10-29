Sahneye Türk Bayrağıyla Çıktı! Hande Ünsal’dan Atatürk Mesajı

Hande Ünsal, Amasya’daki 29 Ekim konserinde Türk bayrağıyla İzmir Marşı’nı seslendirdi. Kadınların hakları için Atatürk’e vurgu yaptığı sözleri dikkat çekti.

Sahneye Türk Bayrağıyla Çıktı! Hande Ünsal’dan Atatürk Mesajı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 29-10-2026 13:11

Hande Ünsal 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı Amasya’da verdiği konserle kutladı. Çelebi Mehmet Kent Meydanı’nda sahneye çıkan sevilen şarkıcı hem şarkılarıyla hem Cumhuriyet’e dair sözleriyle geceye damga vurdu. Elinde Türk bayrağıyla İzmir Marşı’nı seslendiren Ünsal’ın kadınların haklarına ve Mustafa Kemal Atatürk’e dikkat çektiği konuşması da gecenin öne çıkan anlarından biri oldu.

Elinde Türk Bayrağıyla İzmir Marşı’nı Söyledi

Cumhuriyet Bayramı coşkusunun yaşandığı Amasya’da sahne alan Hande Ünsal meydanı dolduran kalabalığa unutulmaz bir akşam yaşattı. Elinde Türk bayrağını dalgalandırarak İzmir Marşı’nı söyleyen sanatçıya dinleyiciler de eşlik etti. Meydandaki coşku 29 Ekim kutlamalarına renk kattı.

Ünsal, Cumhuriyet’in anlamına ilişkin sözleriyle de dinleyicilere seslendi. Kadınların bugün sahnelerde yer alabilmesinin ve hayatın farklı alanlarında kendilerini ifade edebilmesinin önemini vurgulayan sanatçı bu hakların kazanılmasında Atatürk’ün rolüne dikkat çekti.

“Kadınlar Olarak Söz Hakkımız Varsa Sebebi Atatürk”

Hande Ünsal konuşmasında Cumhuriyet Bayramı’nı hep birlikte kutlamanın mutluluğunu yaşadığını belirterek kadınların sahip olduğu haklara değindi.

Ünlü şarkıcı “Biz kadınlar olarak bugün sahnede yer alabiliyorsak, şarkılar söyleyebiliyorsak, hayatın her alanında söz hakkına sahipsek bunun yegâne ve tek bir sebebi vardır. O da Mustafa Kemal Atatürk’tür” ifadelerini kullandı.

Ünsal’ın bu sözleri gecenin en dikkat çeken anları arasında yer aldı. Sanatçının konuşması Cumhuriyet’in kadınlara kazandırdığı haklara yönelik mesajıyla öne çıktı.

Yeni Şarkısını da Amasyalılarla Buluşturdu

Konserde yalnızca Cumhuriyet coşkusu yaşanmadı. Hande Ünsal yaklaşık 10 gün önce yayımladığını belirttiği yeni şarkısı “Amman Aman”ı da seslendirdi. Çelebi Mehmet Kent Meydanı’nı dolduran müzikseverler sanatçının performansına eşlik ederek geceye renk kattı.

Hem sevilen şarkılarını söyleyen hem Cumhuriyet Bayramı’na özel mesajını paylaşan Ünsal Amasya’daki konserinde müzik ve kutlama coşkusunu bir araya getirdi.

Benzer Haberler
Yonca Evcimik’ten Sosyal Medyayı Sallayan Kareler! Yonca Evcimik’ten Sosyal Medyayı Sallayan Kareler!
Hafsanur Sancaktutan’ın Yeni Hali Olay! Trinity’ye Benzetildi Hafsanur Sancaktutan’ın Yeni Hali Olay! Trinity’ye Benzetildi
Özlem Ada Şahin’den Duygulandıran İtiraf: “Ne Ara Büyüdünüz?” Özlem Ada Şahin’den Duygulandıran İtiraf: “Ne Ara Büyüdünüz?”
Cumhuriyet Bayramı’nda Sefo Çılgınlığı! Bilecik Ayaklandı Cumhuriyet Bayramı’nda Sefo Çılgınlığı! Bilecik Ayaklandı
Mustafa Mert Koç’un Yanındaki Kadın Kim? Cevabı Şaşırttı Mustafa Mert Koç’un Yanındaki Kadın Kim? Cevabı Şaşırttı
Tuğba Özerk’ten Gazetecilere Sitem! “Bu Halimle Çekmeyin” Tuğba Özerk’ten Gazetecilere Sitem! “Bu Halimle Çekmeyin”
ÇOK OKUNANLAR
Hadise'den İzmir'de Unutulmaz Gece:
  • 23-10-2026 09:29

Hadise'den İzmir'de Unutulmaz Gece: "Nerdesin Aşkım?" Sorusuna Binlerce Kişilik Yanıt!

Deniz Baysal'ın Çocuk Konusundaki Fikirleri Radikal Şekilde Değişti
  • 28-10-2026 17:15

Deniz Baysal'ın Çocuk Konusundaki Fikirleri Radikal Şekilde Değişti

Başak Dizer'den Kıvanç Tatlıtuğ'a Romantik Doğum Günü Kutlaması!
  • 28-10-2026 15:58

Başak Dizer'den Kıvanç Tatlıtuğ'a Romantik Doğum Günü Kutlaması!

Zamanın Durduğu An: İsmail YK’nın Açılış Konserindeki Görüntüleri Gündem Oldu
  • 27-10-2026 15:06

Zamanın Durduğu An: İsmail YK’nın Açılış Konserindeki Görüntüleri Gündem Oldu

Hakkı Bulut Sahnede Fenalaştı! Hastaneden İlk Açıklama Geldi
  • 24-10-2026 09:05

Hakkı Bulut Sahnede Fenalaştı! Hastaneden İlk Açıklama Geldi