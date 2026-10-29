Sahneye Türk Bayrağıyla Çıktı! Hande Ünsal’dan Atatürk Mesajı

Hande Ünsal 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı Amasya’da verdiği konserle kutladı. Çelebi Mehmet Kent Meydanı’nda sahneye çıkan sevilen şarkıcı hem şarkılarıyla hem Cumhuriyet’e dair sözleriyle geceye damga vurdu. Elinde Türk bayrağıyla İzmir Marşı’nı seslendiren Ünsal’ın kadınların haklarına ve Mustafa Kemal Atatürk’e dikkat çektiği konuşması da gecenin öne çıkan anlarından biri oldu.

Elinde Türk Bayrağıyla İzmir Marşı’nı Söyledi

Cumhuriyet Bayramı coşkusunun yaşandığı Amasya’da sahne alan Hande Ünsal meydanı dolduran kalabalığa unutulmaz bir akşam yaşattı. Elinde Türk bayrağını dalgalandırarak İzmir Marşı’nı söyleyen sanatçıya dinleyiciler de eşlik etti. Meydandaki coşku 29 Ekim kutlamalarına renk kattı.

Ünsal, Cumhuriyet’in anlamına ilişkin sözleriyle de dinleyicilere seslendi. Kadınların bugün sahnelerde yer alabilmesinin ve hayatın farklı alanlarında kendilerini ifade edebilmesinin önemini vurgulayan sanatçı bu hakların kazanılmasında Atatürk’ün rolüne dikkat çekti.

“Kadınlar Olarak Söz Hakkımız Varsa Sebebi Atatürk”

Hande Ünsal konuşmasında Cumhuriyet Bayramı’nı hep birlikte kutlamanın mutluluğunu yaşadığını belirterek kadınların sahip olduğu haklara değindi.

Ünlü şarkıcı “Biz kadınlar olarak bugün sahnede yer alabiliyorsak, şarkılar söyleyebiliyorsak, hayatın her alanında söz hakkına sahipsek bunun yegâne ve tek bir sebebi vardır. O da Mustafa Kemal Atatürk’tür” ifadelerini kullandı.

Ünsal’ın bu sözleri gecenin en dikkat çeken anları arasında yer aldı. Sanatçının konuşması Cumhuriyet’in kadınlara kazandırdığı haklara yönelik mesajıyla öne çıktı.

Yeni Şarkısını da Amasyalılarla Buluşturdu

Konserde yalnızca Cumhuriyet coşkusu yaşanmadı. Hande Ünsal yaklaşık 10 gün önce yayımladığını belirttiği yeni şarkısı “Amman Aman”ı da seslendirdi. Çelebi Mehmet Kent Meydanı’nı dolduran müzikseverler sanatçının performansına eşlik ederek geceye renk kattı.

Hem sevilen şarkılarını söyleyen hem Cumhuriyet Bayramı’na özel mesajını paylaşan Ünsal Amasya’daki konserinde müzik ve kutlama coşkusunu bir araya getirdi.