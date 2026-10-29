“Büyük Serveti Yoktu!” Jülide Kural’dan Kadir İnanır Açıklaması

Usta oyuncu Kadir İnanır’ın vasiyeti üzerinden başlayan miras tartışmaları büyürken hayat arkadaşı Jülide Kural sonunda sessizliğini bozdu. İnanır’ın büyük bir serveti olduğu yönündeki iddialara tepki gösteren Kural mal varlığının nelerden oluştuğunu anlattı. Ünlü isim özellikle 25 Rolex saat iddiasını kesin bir dille reddetti ve hakkında ortaya atılan suçlamalara karşı hukuki adım atacağını açıkladı.

Vasiyet Aile İçinde Tartışma Yarattı

Kadir İnanır’ın 2022 yılında noter huzurunda hazırladığı vasiyetnameyle mal varlığını telif haklarını ve isim haklarını Jülide Kural’a bıraktığı belirtiliyor. Ancak bu karar aile içinde görüş ayrılığına neden oldu.

İnanır’ın yeğeni Levent İnanır vasiyet hazırlanırken usta oyuncunun yaşadığı sağlık sorunlarının kararını etkileyip etkilemediğinin araştırılması gerektiğini savundu ve hukuki yollara başvuracaklarını açıkladı. Diğer yeğeni Gül Bakar ise İnanır’ın kararına saygı duyduğunu belirtti.

“Büyük Bir Serveti Yoktu”

T24’ten Sibel Yükler’e konuşan Jülide Kural kamuoyunda dolaşan servet iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Kural İnanır’ın mal varlığının birlikte yaşadıkları ev üç eski otomobil ve bankadaki bir miktar birikimden oluştuğunu ifade etti.

“25 Rolex Saat İddiası Tamamen Uydurma”

Kural, gündeme gelen değerli saatler ve koleksiyonlarla ilgili söylentilere de açıklık getirdi. İnanır’ın kurbağa koleksiyonunun maddi değeri yüksek eşyalardan oluşmadığını bunların manevi anlam taşıyan küçük parçalar olduğunu söyledi. Kural 25 Rolex saat bulunduğu iddiasının ise tamamen uydurma olduğunu dile getirdi.

“Asıl Mesele Miras Değil”

Hakkındaki söylemlere de tepki gösteren Kural, tartışmanın yalnızca para ve mal varlığı üzerinden yürütülmesini doğru bulmadığını belirtti. Kendisinin bir erkeğin servetine konmuş biri gibi gösterilmeye çalışıldığını savundu.

İnanır’la neden evlenmediklerine de değinen Kural evliliğe sıcak bakmayan tarafın kendisi olduğunu açıkladı. Birlikteliklerinin temelinde hukuki bir statüden çok sevgi güven ve ortak yaşam iradesi bulunduğunu söyledi.

Hukuki Adım Atmaya Hazırlanıyor

Kendisini hedef alan iddiaların kişilik haklarına saldırı olduğunu belirten Kural avukatı aracılığıyla hukuki girişimlerde bulunacağını duyurdu. Açıklamasının sonunda ise hayat arkadaşına duyduğu özlemi şu sözlerle dile getirdi: “Ah Kadir, sen gideli dünya fena... Çok fena!”