Çağatay Ulusoy’un Kardeşini Gören Şaştı! İkizi Gibi

“Eşref Rüya” dizisinde canlandırdığı Eşref Tek karakteriyle adından söz ettiren Çağatay Ulusoy ailesiyle gündeme geldi. Ünlü oyuncunun kendisinden yaklaşık sekiz yaş küçük kardeşi Atalay Ulusoy’un fotoğrafları ilgi çekti. İki kardeşin benzer yüz hatlarını görenler aralarındaki benzerliği konuşmaya başladı.

Çağatay Ulusoy’un Kardeşi Merak Uyandırdı

Yıllardır ekranlarda olan Çağatay Ulusoy hem rol aldığı dizilerle hem özel hayatıyla hayranlarının ilgisini çekiyor. 2010 yılında Best Model of Turkey yarışmasını kazanarak tanınan oyuncu özellikle “Adını Feriha Koydum” dizisindeki Emir karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı.

Ardından “Medcezir”, “İçerde”, “Hakan: Muhafız” ve “Terzi” gibi yapımlarda rol alan Ulusoy, kariyerine “Eşref Rüya” ile devam ediyor. Ancak bu kez merak edilen konu başarılı oyuncunun aile hayatı ve kardeşi Atalay oldu.

İki Kardeş Arasındaki Benzerlik Dikkat Çekti

Çağatay Ulusoy’un yaklaşık sekiz yaş küçük kardeşi Atalay Ulusoy ağabeyinin aksine gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Zaman zaman birlikte çekilen fotoğraflarıyla gündeme gelen Atalay özellikle koyu renk saçları ve belirgin yüz hatlarıyla dikkat çekiyor.

İki kardeşin fotoğraflarını görenler benzerliklerini fark etmeden geçemiyor. Atalay’ın özel hayatını kameralardan uzakta sürdürmesi de onu merak edilen isimlerden biri haline getiriyor.

Eşref Rüya Setini Ziyaret Etmişti

Atalay Ulusoy 2025 yılında ağabeyinin başrolünde yer aldığı “Eşref Rüya” dizisinin setine gitmişti. Çağatay Ulusoy’un kardeşinin doğum gününü kutladığı kareler de daha önce hayranlarının ilgisini çekmişti. Atalay’ın sinema ve film alanında eğitim aldığına dair bilgiler bulunsa da mesleki yaşamıyla ilgili ayrıntılar sınırlı.

Babasına Benzerliği de Konuşulmuştu

Çağatay Ulusoy geçtiğimiz günlerde annesi Refiye Ulusoy ve babası Aylin Ulusoy ile Bulgaristan’a gitmişti. Ailesinin köklerinin bulunduğu Razgrad bölgesindeki Belilom köyünü ziyaret eden oyuncunun babasıyla benzerliği de dikkat çekmişti.

Babasına benzerliğiyle konuşulan Çağatay Ulusoy’un ardından şimdi de kardeşi Atalay’ın fotoğrafları gündemde. Görünen o ki Ulusoy ailesinin benzer yüz hatları hayranların ilgisini çekmeye devam ediyor.