Bade İşçil Neden Ekranlardan Uzak? İlk Kez Açıkça Konuştu

Bir süredir ekranlardan uzak kalan oyuncu Bade İşçil önceki gün Baltalimanı’nda yürüyüş yaparken objektiflere takıldı. Gazetecilerle sohbet eden ünlü oyuncu neden yeni projelerde yer almadığına da açıklık getirdi. İşçil’in sözleri hem kariyerine yaklaşımını hem günlük hayatında nelere önem verdiğini ortaya koydu. Görünen o ki oyuncu sırf ekranlarda olmak için herhangi bir projeye dahil olmak istemiyor.

İçine Sinmeyen Projede Yer Almak İstemiyor

Uzun zamandır yeni bir projeyle izleyici karşısına çıkmayan Bade İşçil bu konuda oldukça net konuştu. Kendisine uygun bir iş karşısına çıkmadığında ekranlara dönmek için acele etmediğini belirten oyuncu “Bana göre bir şey gelmeyince ben de yer almak istemiyorum” dedi.

İşçil’in bu sözleri proje seçiminde kendi beklentilerini ön planda tuttuğunu gösterdi. Herhangi bir yapımda yer almak yerine kendisine hitap eden bir senaryo ya da rolle karşılaşmayı bekleyen oyuncu bu konuda seçici davranıyor. Dolayısıyla ekranlardan uzak olması mutlaka yeni bir projeye kapılarını kapattığı anlamına gelmiyor.

“Ben Düzen İnsanıyım”

Bade İşçil’in açıklamalarında dikkat çeken bir diğer konu ise hayata bakışı oldu. Günlük yaşamında belirli alışkanlıklara bağlı kalmayı sevdiğini söyleyen oyuncu düzenin kendisi için ne kadar önemli olduğunu anlattı.

İşçil, “Ben düzen insanıyım belirli sabitlerim var onlarsız yaşayamam. Düzeni severim, risk almayı da sevmem” ifadelerini kullandı.

Yeni Projeler İçin Bekleyiş Sürüyor

Oyuncunun açıklamalarından anlaşıldığı kadarıyla Bade İşçil hem özel hayatında hem iş yaşamında kendisini rahat hissettiği bir düzeni korumayı tercih ediyor. Belirsizliklere atılmak yerine ne istediğini bilerek hareket etmek onun yaklaşımının önemli bir parçası.

Elbette bu durum ileride yeni bir projede yer almayacağı anlamına gelmiyor. İşçil’in karşısına içine sinen bir rol çıktığında yeniden ekranlara dönmesi mümkün. Şimdilik ise oyuncu kendisine uygun bir iş gelmesini bekliyor ve sırf görünür olmak adına karar vermek istemiyor.