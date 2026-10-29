Paris’te Objektif Karşısına Geçti! Serenay Sarıkaya'nın Pozlarına Yorum Yağdı

Serenay Sarıkaya, Paris sokaklarında çekilen fotoğraflarını Instagram hikâyesinde paylaştı. Ünlü oyuncunun şehirden kareleri hayranlarının beğenisini topladı.

Paris’te Objektif Karşısına Geçti! Serenay Sarıkaya'nın Pozlarına Yorum Yağdı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 29-10-2026 10:48

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya Paris’ten paylaşılan kareleriyle bir kez daha gündeme geldi. Paris Moda Haftası’yla da anılan güzel oyuncu şehir sokaklarında verdiği pozlarla takipçilerinin dikkatini çekti. Fotoğrafları kendi sosyal medya hesabında paylaşan Sarıkaya Paris anılarını yeniden gözler önüne serdi. Hayranları da ünlü oyuncunun karelerine kayıtsız kalmadı.

Paris Sokaklarında Objektif Karşısına Geçti

Serenay Sarıkaya stil danışmanı İnan Kırdemir’in sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafları Instagram hikâyesine ekledi. Böylece oyuncunun Paris’te çekilen kareleri takipçileriyle buluştu.

Paris’in kendine özgü sokaklarında poz veren Sarıkaya şehir atmosferiyle bütünleşen fotoğraflarıyla ilgi gördü. Oyuncunun paylaşımları Paris günlerinden geriye kalan anları merak eden hayranları için de yeni bir fırsat oldu.

Serenay Sarıkaya’nın Paris Anıları İlgi Gördü

Sosyal medyayı yakından takip eden Sarıkaya zaman zaman günlük hayatından ve katıldığı etkinliklerden kareleri takipçileriyle paylaşıyor. Bu kez de Paris’te çekilen fotoğraflarını yeniden paylaşarak şehirdeki anlarını hatırlattı.

Özellikle moda dünyasının önemli merkezlerinden biri olan Paris’te çekilen pozlar oyuncunun stilini takip edenlerin de ilgisini çekti. Sarıkaya’nın fotoğrafları hayranlarının beğenisini toplarken paylaşımlar kısa sürede magazin gündeminde kendine yer buldu.

Hayranlarından Beğeni Yağdı

Serenay Sarıkaya oyunculuğunun yanı sıra tarzı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık konuşuluyor. Paris sokaklarında verdiği pozlar da bu ilginin yeni örneklerinden biri oldu.

Oyuncunun fotoğraflarını Instagram hikâyesinde paylaşmasıyla birlikte Paris anıları yeniden gündeme taşındı. Şimdilik karelerle ilgili başka bir açıklama yapmayan Sarıkaya paylaşımlarıyla takipçilerine şehirden küçük bir kesit sundu.

Görünen o ki Serenay Sarıkaya’nın Paris günlerinden kalan fotoğrafları hayranlarının ilgisini çekmeye devam ediyor. Ünlü oyuncunun yeni paylaşımları gelip gelmeyeceği ise merak konusu.

Benzer Haberler
Hafsanur Sancaktutan’ın Yeni Hali Olay! Trinity’ye Benzetildi Hafsanur Sancaktutan’ın Yeni Hali Olay! Trinity’ye Benzetildi
Özlem Ada Şahin’den Duygulandıran İtiraf: “Ne Ara Büyüdünüz?” Özlem Ada Şahin’den Duygulandıran İtiraf: “Ne Ara Büyüdünüz?”
Cumhuriyet Bayramı’nda Sefo Çılgınlığı! Bilecik Ayaklandı Cumhuriyet Bayramı’nda Sefo Çılgınlığı! Bilecik Ayaklandı
Mustafa Mert Koç’un Yanındaki Kadın Kim? Cevabı Şaşırttı Mustafa Mert Koç’un Yanındaki Kadın Kim? Cevabı Şaşırttı
Tuğba Özerk’ten Gazetecilere Sitem! “Bu Halimle Çekmeyin” Tuğba Özerk’ten Gazetecilere Sitem! “Bu Halimle Çekmeyin”
Ünlülerden 29 Ekim Çıkarması! Sosyal Medya Kırmızı Beyaz Ünlülerden 29 Ekim Çıkarması! Sosyal Medya Kırmızı Beyaz
ÇOK OKUNANLAR
Hadise'den İzmir'de Unutulmaz Gece:
  • 23-10-2026 09:29

Hadise'den İzmir'de Unutulmaz Gece: "Nerdesin Aşkım?" Sorusuna Binlerce Kişilik Yanıt!

Deniz Baysal'ın Çocuk Konusundaki Fikirleri Radikal Şekilde Değişti
  • 28-10-2026 17:15

Deniz Baysal'ın Çocuk Konusundaki Fikirleri Radikal Şekilde Değişti

Başak Dizer'den Kıvanç Tatlıtuğ'a Romantik Doğum Günü Kutlaması!
  • 28-10-2026 15:58

Başak Dizer'den Kıvanç Tatlıtuğ'a Romantik Doğum Günü Kutlaması!

Zamanın Durduğu An: İsmail YK’nın Açılış Konserindeki Görüntüleri Gündem Oldu
  • 27-10-2026 15:06

Zamanın Durduğu An: İsmail YK’nın Açılış Konserindeki Görüntüleri Gündem Oldu

Hakkı Bulut Sahnede Fenalaştı! Hastaneden İlk Açıklama Geldi
  • 24-10-2026 09:05

Hakkı Bulut Sahnede Fenalaştı! Hastaneden İlk Açıklama Geldi