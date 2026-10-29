Paris’te Objektif Karşısına Geçti! Serenay Sarıkaya'nın Pozlarına Yorum Yağdı

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya Paris’ten paylaşılan kareleriyle bir kez daha gündeme geldi. Paris Moda Haftası’yla da anılan güzel oyuncu şehir sokaklarında verdiği pozlarla takipçilerinin dikkatini çekti. Fotoğrafları kendi sosyal medya hesabında paylaşan Sarıkaya Paris anılarını yeniden gözler önüne serdi. Hayranları da ünlü oyuncunun karelerine kayıtsız kalmadı.

Paris Sokaklarında Objektif Karşısına Geçti

Serenay Sarıkaya stil danışmanı İnan Kırdemir’in sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafları Instagram hikâyesine ekledi. Böylece oyuncunun Paris’te çekilen kareleri takipçileriyle buluştu.

Paris’in kendine özgü sokaklarında poz veren Sarıkaya şehir atmosferiyle bütünleşen fotoğraflarıyla ilgi gördü. Oyuncunun paylaşımları Paris günlerinden geriye kalan anları merak eden hayranları için de yeni bir fırsat oldu.

Serenay Sarıkaya’nın Paris Anıları İlgi Gördü

Sosyal medyayı yakından takip eden Sarıkaya zaman zaman günlük hayatından ve katıldığı etkinliklerden kareleri takipçileriyle paylaşıyor. Bu kez de Paris’te çekilen fotoğraflarını yeniden paylaşarak şehirdeki anlarını hatırlattı.

Özellikle moda dünyasının önemli merkezlerinden biri olan Paris’te çekilen pozlar oyuncunun stilini takip edenlerin de ilgisini çekti. Sarıkaya’nın fotoğrafları hayranlarının beğenisini toplarken paylaşımlar kısa sürede magazin gündeminde kendine yer buldu.

Hayranlarından Beğeni Yağdı

Serenay Sarıkaya oyunculuğunun yanı sıra tarzı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık konuşuluyor. Paris sokaklarında verdiği pozlar da bu ilginin yeni örneklerinden biri oldu.

Oyuncunun fotoğraflarını Instagram hikâyesinde paylaşmasıyla birlikte Paris anıları yeniden gündeme taşındı. Şimdilik karelerle ilgili başka bir açıklama yapmayan Sarıkaya paylaşımlarıyla takipçilerine şehirden küçük bir kesit sundu.

Görünen o ki Serenay Sarıkaya’nın Paris günlerinden kalan fotoğrafları hayranlarının ilgisini çekmeye devam ediyor. Ünlü oyuncunun yeni paylaşımları gelip gelmeyeceği ise merak konusu.