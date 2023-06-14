  • 14 HAZİRAN Çarşamba 23:30
  • HV
Gecce Magazin Haberleri
Advert

Sinem Kobal'dan Kenan İmirzalıoğlu'na övgüler: Şahane bir baba!

Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evliliği ve iki kızı olan Sinem Kobal, önceki gün ödül gecesinde yalnız başına görüntülendi. "Yaşam belirtisi veriyorum dimi?" diyerek gülen Kobal, eşine övgüler yağdırmayı ihmal etmedi. İki çocuk annesi oyuncu fit haliyle dikkat çekti.

Sinem Kobal'dan Kenan İmirzalıoğlu'na övgüler: Şahane bir baba!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-06-2023 21:18

Ünlü oyuncu Sinem Kobal, uzun bir aranın ardından hızlı bir dönüş yaparak ödül gecesinde göz kamaştırdı. İki çocuk annesi olan Kobal, geceye tek başına katılarak hem şıklığıyla hem de enerjik tavırlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Gecenin en renkli isimlerinden biri olan Kobal, "Yaşam belirtisi veriyorum dimi?" diyerek neşe dolu bir şekilde güldü.

Kobal, bir röportajında mutluluğunu ve hayatındaki güzellikleri paylaştı. "Her şey çok güzel. Çocuklar büyüyor. Biz de yavaş yavaş proje okumaya başladık. İşimizin başındayız" diyerek yeni projelerle ilgili heyecanını dile getirdi. Hayranlarına da teşekkür eden Kobal, uzun bir aranın ardından tekrar sahnede olmanın heyecanını yaşadığını ifade etti.

Eşi Kenan İmirzalıoğlu hakkında da konuşan Kobal, onu "şahane bir baba" olarak nitelendirdi ve şanslı olduğunu vurguladı. Eşine olan sevgi ve minnettarlığını dile getiren Kobal, onun desteğiyle hayatındaki dengeyi sağladığını belirtti.

Sinem Kobal, kariyerine olan bağlılığı ve ailesiyle mutlu bir şekilde geçirdiği zamanıyla dikkatleri çekmeye devam ediyor. Hayranları ise Kobal'ın yeni projelerini sabırsızlıkla bekliyor ve onun başarı dolu kariyerine destek vermeye devam ediyor. Gelecek dönemde Sinem Kobal'ın hangi projelerle karşımıza çıkacağını merakla bekliyoruz.

Benzer Haberler
Birkan Sokullu: İlişkimiz çok güzel gidiyor Birkan Sokullu: İlişkimiz çok güzel gidiyor
Yeni aşıklar Ezgi Şenler ile Buray ilk kez görüntülendi Yeni aşıklar Ezgi Şenler ile Buray ilk kez görüntülendi
ÇOK OKUNANLAR
IBAN numarasına 16.955 TL ödeme (Son 2 gün) para almak isteyenler acele etsin, yoksa atı alan Üsküdar'ı geçer
  • 08-06-2023 09:27

IBAN numarasına 16.955 TL ödeme (Son 2 gün) para almak isteyenler acele etsin, yoksa atı alan Üsküdar'ı geçer

Özgü Namal 10 yıl sonra setlere dönüyor! Kızıl Goncalar dizisi geliyor
  • 12-06-2023 13:25

Özgü Namal 10 yıl sonra setlere dönüyor! Kızıl Goncalar dizisi geliyor

Ezgi Mola'dan hamilelik açıklaması: Değişime uğrayınca anlayacağım!
  • 14-06-2023 08:35

Ezgi Mola'dan hamilelik açıklaması: Değişime uğrayınca anlayacağım!

Haziran ayı Honda motosiklet fiyat listesi alev aldı! Zam üstüne zam! PCX, Forza, CB250R, Dio fiyat listesi okkalı arttı
  • 09-06-2023 13:52

Haziran ayı Honda motosiklet fiyat listesi alev aldı! Zam üstüne zam! PCX, Forza, CB250R, Dio fiyat listesi okkalı arttı

Son dakika: Asgari ücrete dolar dopingi! Asgari ücret zammı açıklandı! Milyonlar bekliyordu!
  • 09-06-2023 18:39

Son dakika: Asgari ücrete dolar dopingi! Asgari ücret zammı açıklandı! Milyonlar bekliyordu!