Sinem Kobal: Kenan İmirzalıoğlu'nu görür görmez çarpıldım

Ünlü oyuncu Sinem Kobal, Kenan İmirzalıoğlu ile 2016'da evlendi ve 2020'de Lalin, 2022'de ise Leyla adını verdikleri iki kızları oldu. Sinem Kobal, "İbrahim Selim'le Bu Gece" adlı YouTube programına katıldı.

Kobal, uzun bir süredir ekranlardan uzak kaldığını ve tekrar dönmeyi düşündüğünü söyledi. Kendisini heyecanlandıran bir projenin yakın gelecekte gerçekleşeceğini belirtti.

Kenan İmirzalıoğlu ile tanışma anısını anlatan Kobal, ilk karşılaştıkları anda ona çarpıldığını ve enerjisine hayran kaldığını dile getirdi. Kobal, İmirzalıoğlu'nun kendisine ilgi gösterdiğini ve ilişkilerinin o andan itibaren başladığını söyledi.

Evlilikle ilgili düşüncelerini paylaşan Kobal, şöyle konuştu:



“Onu ilk gördüğümde enerjisiyle çarpıldım. Bence mesele evlilik değil, mesele hayatını geçirmeye gönüllü olduğun partnerinle ne yaşadığında... Ne kadar sevgi, saygı ve emek paylaştığınla ilgili... Sevgi ve emek varsa o yolda evlilik de güzel oluyor.



Birbirini seven iki ruh karşılaştığında o emeği vermek istiyor ve evlilik de güzel bir yol çiziyor aslında. Aile oluyorsun, kökleniyorsan. Evlilik ve aile kavramı her zaman değerini koruyor.”