Sinan Engin’in Kızı Elif Engin, Ahmet Emin Ahlatcı ile Hayatını Birleştirdi

Futbol dünyasının tanınan ismi Sinan Engin’in kızı Elif Engin, iş dünyasının önemli temsilcilerinden Ahmet Emin Ahlatcı ile dünyaevine girdi. Çorum’da gerçekleşen görkemli düğün, hem iş hem sanat hem de spor camiasını bir araya getirdi. Genç çiftin mutlu günü, geniş katılımlı bir törenle hafızalara kazındı.

Görkemli Düğüne 5 Bin Davetli Katıldı

Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı düğün, Ahlatcı Metal Rafineri Bahçesi’nde gerçekleşti. Çorum’un en büyük davetlerinden biri olarak gösterilen bu özel gecede çiftin aile dostları ve ünlü isimler de yer aldı. Düğün töreni, şıklığı ve görkemiyle büyük beğeni topladı.

Geceye Sibel Can Damga Vurdu

Ünlü sanatçı Sibel Can, gecede sahne alarak davetlilere unutulmaz anlar yaşattı. Siyah elbisesinin kollarındaki pembe tüy detaylarıyla göz kamaştıran sanatçı, sevilen şarkılarını seslendirdi. Tören, müzik şöleni ve coşkulu atmosferiyle uzun süre konuşulacak bir düğüne dönüştü.