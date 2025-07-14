Sinan Çalışkanoğlu’na bu kez soruları eşi sordu 



Tiyatro sahnesinin enerjisini ve Hatay mutfağının zenginliğini bir araya getiren Sinan Çalışkanoğlu, hem komedideki ustalığını hem de hayatındaki tutkulu lezzet yolculuğunu eşi Çiğdem Çalışkanoğlu’na anlattı.



Sokaktan sahiplendikleri patili dostlarıyla mutlu bir yaşam süren, sayısız sokak hayvanını sahiplendirip pek çoğuna besleme yapan ünlü çift, gözlerden uzak sürdürdükleri mütevazı yaşamlarıyla sanat camiasının örnek çiftlerinden.

Sinan Çalışkanoğlu, perdeden mutfağa uzanan sanat ve lezzet tutkusunu eşi Çiğdem Çalışkanoğlu’nun sorularına verdiği samimi cevaplarla anlattı. Hem seyirciden hem de sektörden büyük beğeni alan, İsmet Küntay Tiyatro Ödülleri’nde komedi dalında ödül kazanan ve Yeni Tiyatro Dergisi’nden en iyi yönetmen ödülünü alan “Pembe Pırlantalar” oyunu ile adından sıkça söz ettiren Sinan Çalışkanoğlu’nun okurda farkındalık yaratacak cevapları ve Hatay mutfağının vazgeçemediği lezzetlerini sıraladığı özel röportajı Foods Digital Dergisi oyuncularıyla buluşturdu.



