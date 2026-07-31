Sinan Albayrak'tan Afrika'ya Uzanan Sürdürülebilir Destek Projesi

Oyuncu Sinan Albayrak insani yardım ve kalkınma projeleri kapsamında Somali'nin başkenti Mogadişu'ya gitti. Bölgedeki çadır kampları ziyaret eden ünlü oyuncu bir dernek iş birliğiyle hazırlanan sürdürülebilir sosyal destek projesini sahada inceledi.

Çalışma geçici yardımların ötesine geçerek bölge halkının kendi kendine yetebilmesini amaçlıyor. Albayrak kamplarda yaşayan aileler ve çocuklarla bir araya gelerek projenin uygulama aşamalarını yerinde takip etti.

Kamplara 100 Tavuk Kümesi Kurulacak

Saha faaliyetleri kapsamında çadır kamplarında 100 adet tavuk kümesi kurulması planlanıyor. Üretim odaklı bu model sayesinde ailelerin kendi gıdalarını elde etmeleri ve yumurta satışı ile düzenli gelir sağlamaları hedefleniyor.

Projeyle birlikte bölgenin en büyük sorunlarından biri olan hijyenik gıdaya erişim konusunda somut adımlar atılıyor. Yerel ekonomiyi canlandırması beklenen tesislerin kurulum çalışmaları devam ediyor.

Temiz Su Kanalları İnşa Edilecek

Destek programı sadece hayvancılıkla sınırlı kalmıyor. Bölgedeki su krizine çözüm üretmek amacıyla çadır kamplarının çevresinde temiz su kanalları inşa ediliyor.

Yapılan altyapı çalışmalarıyla kamplarda yaşayan vatandaşların temiz ve güvenli suya erişiminin kolaylaştırılması amaçlanıyor. Su kanalları salgın hastalık riskini azaltma noktasında kritik rol oynayacak.

Proje Uganda Ve Nijerya'ya Taşınacak

Afrika'daki yardım faaliyetlerinin ilk durağı Somali oldu. Çalışmaların tamamlanmasının ardından modelin Uganda ve Nijerya gibi farklı Afrika ülkelerinde de uygulanması planlanıyor.

Sürdürülebilir kalkınma odaklı projeyle yardım yapılan bölgelerde uzun vadeli bir refah artışı hedefleniyor. Albayrak insani yardımlarda kalıcı çözümler üretmenin önemine vurgu yapıyor.