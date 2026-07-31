Yılmaz Erdoğan'dan Yeni Film Geliyor: Vizontele Canavarı

Yılmaz Erdoğan Vizontele serisine devam ediyor. Önümüzdeki yaz çekilecek yeni filmin adı Vizontele Canavarı olarak açıklandı.

Yılmaz Erdoğan'dan Yeni Film Geliyor: Vizontele Canavarı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 31-07-2026 15:22

Türk sinemasının kült yapımları arasında yer alan Vizontele efsanesi uzun bir aradan sonra beyazperdeye geri dönmeye hazırlanıyor. Usta yazar ve oyuncu Yılmaz Erdoğan sinemaseverleri epey heyecanlandıran devam projesinin müjdesini verdi.

Çeşme tatili sırasında gazetecilerle sohbet ederken projeye dair ilk ipuçlarını paylaşan Erdoğan yeni film için hazırlıklara başladıklarını doğruladı zaten. Dizi ve sinema kulislerinden sızan bilgilere bakılırsa arka planda bayağı geniş kapsamlı bir ön hazırlık süreci yürütülüyor.

Yeni halkanın Adı Netleşti: Vizontele Canavarı

Yine büyük bir prodüksiyonla seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Yılmaz Erdoğan merakla beklenen devam projesinin ismini de belirledi. Serinin bu yeni halkası Vizontele Canavarı adıyla sinemaseverlerle buluşacak.

İlk iki filmde kurulan o unutulmaz kasaba atmosferini ve mizah anlayışını yıllar sonra farklı bir konseptle günümüze taşımayı hedefleyen yapım senaryo tarafında da oldukça iddialı geliyor. Erdoğan'ın senaryo üzerindeki titiz çalışması tüm hızıyla sürüyormuş.

Eski Kadro İle Yeni Kuşak Aynı Sette Buluşacak

Filmin çekim takvimine dair ilk detaylar da belli olmaya başladı. 2027 yazında sete çıkması planlanan dev proje için oyuncu seçimi çalışmaları şimdiden start aldı.

Yapımda Vizontele serisinin ilk filmlerinden hafızalara kazınan o eski unutulmaz kadro ile günümüzün popüler oyuncuları aynı karede buluşturulacak. Sektörün dev isimlerini bir araya getirecek olan bu geniş kadrolu filmin çekimler biter bitmez vizyondaki yerini alması bekleniyor. Bakalım Yılmaz Erdoğan bu kez nasıl bir nostalji rüzgarı estirecek...

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