Eşref Rüya Final Yaptı, Demet Özdemir Dinlenme Kararı Aldı

Televizyon ekranlarının sevilen ismi Demet Özdemir son olarak başrolünü üstlendiği Eşref Rüya dizisinin final yapmasıyla birlikte yoğun bir çalışma dönemini geride bıraktı. Sezon boyunca sürdürdüğü temposunun ardından dinlenme kararı alan ünlü oyuncu bir süre yeni projelerde yer almayacağını duyurdu.

İstanbul'da bir alışveriş merkezinde basın mensupları tarafından görüntülenen başarılı oyuncu kariyer planlamasına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özdemir yoğun geçen çekim maratonunun ardından kendisine zaman ayırmak istediğini ifade etti.

Bir Süre Proje Okumayı Düşünmüyorum

Yeni sezon öncesinde yapım şirketlerinden çok sayıda proje teklifi aldığı öğrenilen Demet Özdemir önceliğini dinlenmeye verdi. Muhabirlerin yeni sezon planlarıyla ilgili yönelttiği soruları yanıtlayan oyuncu çalışma temposuna ara vereceğini net bir dille ifade etti.

Gelen teklifleri bir süre askıya aldığını belirten ünlü isim "Bir süre proje okumayı düşünmüyorum" diyerek senaryo inceleme sürecine de ara verdiğini açıkladı. Bu açıklama oyuncunun yeni yayın dönemindeki durumu hakkında soru işaretleri oluşturdu.

Yeni Proje Kararı İlerleyen Dönemde Netleşecek

Demet Özdemir'in aldığı bu karar başarılı oyuncunun yeni bir yapımla ekranlara dönmesinin zaman alacağını gösteriyor. İzleyicilerin merakla beklediği dönüş tarihi konusunda ise henüz net bir takvim bulunmuyor.

Kariyerine bir süre ara veren oyuncunun tatil sürecinin ardından gelen teklifleri yeniden değerlendirmeye alıp almayacağı önümüzdeki aylarda belli olacak.