Simge'nin yeni hobisi ortaya çıktı

Adı Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi ile de anılan Simge, uzun süredir kalbinin boş olduğunu belirtmişti. Şimdi ise başka bir alanda kendini keşfetmeye başladı.

Son olarak heykel yapımına merak sardığı ortaya çıkan Simge, yaptığı ilk heykelini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Gönderisinin altına "İlk heykel çalışmam" notunu düşen şarkıcıya hayranlarından büyük ilgi geldi. Takipçileri, “Elin çok yatkın bu işe”, “Devam etmelisin”, “İlk olmasına rağmen oldukça başarılı”, “Tebrikler” gibi yorumlarla Simge’yi desteklediler.

Simge'nin bu yeni hobisinin ilerleyen zamanlarda nasıl bir kariyere dönüşeceği merakla bekleniyor.