Simge Ünal’a Taciz Şoku! Eski Sapığı Yine Ortaya Çıktı

Model Simge Ünal, eski sapığıyla yeniden karşı karşıya geldi. Ünlü isimden cesur açıklama: “Hiçbir kadın bu durumdan korkmasın!”

Simge Ünal’a Taciz Şoku! Eski Sapığı Yine Ortaya Çıktı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 03-05-2025 19:13

Model Simge Ünal, yıllar önce İzmir’de hakkında şikâyette bulunduğu sapığıyla İstanbul’da yeniden karşı karşıya geldi. Daha önce taciz nedeniyle 6 ay hapis cezası alan şahıs, bu kez Ünal’ın marka yüzü olduğu firmalarla temasa geçti.

Uzaklaştırma Kararı Vardı, Yine Rahat Vermedi

Simge Ünal’ı daha önce İzmir’de taciz eden ve mahkeme kararıyla hapis cezası alan kişi, bu kez İstanbul’da takibe başladı. Üstelik hakkında uzaklaştırma kararı olmasına rağmen, modelin çalıştığı markalarla iletişime geçerek adresini öğrenmeye çalıştı. Ancak marka yetkilileri, bu talebe kesin bir dille karşı çıktı ve durumu hemen Simge Ünal’a bildirdi.

“Hiçbir Kadın Bu Durumdan Korkmasın”

Yaşanan gelişmelerin ardından açıklama yapan Ünal, şu sözlerle tepkisini dile getirdi:

“Adresimi öğrenmeye çalışmış. Firma yetkilileri tabii ki vermemiş ama beni rahatsız etmeye devam ederse yine mahkemeye başvuracağım. Hiçbir kadın bu durumdan korkmasın. Hemen yetkililere ve güvenlik güçlerine başvursun.”

Simge Ünal’ın cesur duruşu, sosyal medyada ve kadın hakları savunucuları tarafından takdirle karşılandı.

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