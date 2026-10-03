Semiramis Pekkan’ın Oğlu Dünyaevine Girdi! İlk Sözleri Çok Konuşulacak

Semiramis Pekkan’ın oğlu Zoran Lalvani uzun süredir birlikte olduğu Zoe Springer ile evlendi. Magazin dünyasından uzak bir hayat yaşayan Zoran’ın düğün haberini ise annesi Semiramis Pekkan verdi. Ünlü sanatçı oğlunun bu özel gününü sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla duyurdu.

Semiramis Pekkan’ın Mutluluğu

Semiramis Pekkan için oğlunun evlendiğini görmek belli ki hayatının en özel anlarından biri oldu. Paylaşımında duygularını açık açık anlatan Pekkan oğlunun sevdiği kadınla hayatını birleştirmesinden duyduğu mutluluğu takipçileriyle paylaştı.

“Dün benim için çok ama çok özel bir gündü çocuklar. Canım oğlum evlendi” sözleriyle haberi veren sanatçı devamında da oğlunu böyle mutlu görmenin kendisi için tarif edilmesi zor bir duygu olduğunu söyledi.

Pekkan paylaşımının sonunda genç çifte güzel bir dilekte bulunarak “Onu böyle mutlu, sevdiği kadınla yan yana görmek bir anne olarak bana tarif edemeyeceğim duygular yaşattı. Bir ömür boyu çok ama çok mutlu olun” ifadelerini kullandı.

Zoran Lalvani Gözlerden Uzak Yaşıyor

Semiramis Pekkan ile Hint asıllı İngiliz iş insanı Gulu Lalvani’nin oğlu olan Zoran çocukluk ve eğitim yıllarının önemli bir bölümünü Türkiye dışında geçirdi. Annesi ve teyzesi Ajda Pekkan’ın aksine sanat dünyasına hiç adım atmayan Lalvani yıllardır daha sakin ve gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.

Kariyerini teknoloji ve finans alanlarında sürdüren Zoran’ın özel hayatını da kamuoyundan uzak tutmayı tercih ettiği biliniyor. Bu nedenle düğün haberi onu yakından takip edenler için de oldukça sürpriz oldu.

Şimdi ise Zoran Lalvani ve Zoe Springer için yepyeni bir dönem başlıyor. Semiramis Pekkan’ın paylaşımından anlaşıldığı kadarıyla anne Pekkan’ın tek dileği oğlunun sevdiği insanla birlikte uzun ve mutlu bir hayat sürmesi.