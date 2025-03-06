Simge Sağın'ın photoshop ile boyunu uzattı, sosyal medyada gündem oldu

Şarkıcı Simge Sağın, son Instagram paylaşımıyla sosyal medyanın diline düştü. 1.58 boyundaki Sağın, paylaştığı fotoğraflarda boyunun uzamış olduğunu fark eden takipçileri, ünlü ismi Photoshop uygulamasıyla boyunu uzatmakla suçladı.

Sesi kadar cesur sahne kıyafetleriyle ve Instagram paylaşımlarıyla dikkat çeken Simge Sağın, geçtiğimiz günlerde verdiği konserden paylaştığı görüntülerle yeniden gündemde. Ancak fotoğraflardaki boyunun sıradışı bir şekilde uzadığını fark eden takipçileri, Sağın'ı eleştirmekten geri durmadı.

“Photoshop'la boy atmış”, “Boyunu neden uzattın?”, “Boyun tuhaf görünüyor”, “43 yaşından sonra boy mu attın?” gibi yorumlar, Sağın'ın fotoğraflarına hızla gelmeye başladı. Takipçileri, ünlü ismin paylaşımlarındaki Photoshop etkisini fark ettiklerini belirterek, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.