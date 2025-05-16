Simge Sağın’ın En Zor Günü

Simge Sağın, 45 yaşındaki ablası Nilay Sağın’ın ani vefatıyla hayatının en acı günlerinden birini yaşadı. Sevilen şarkıcı, ablasını gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurladı.

Nilay Sağın Uykusunda Hayata Veda Etti

‘Aşkın Olayım’, ‘Yankı’, ‘Üzülmedin mi?’ ve ‘Önümüz Yaz’ gibi hit şarkılarıyla tanınan başarılı sanatçı Simge Sağın, ablası Nilay Sağın’ın ani vefat haberiyle derinden sarsıldı. 45 yaşındaki Nilay Sağın’ın uykusunda hayatını kaybettiği öğrenildi. Bu ani kayıp, hem ailesini hem de sevenlerini yasa boğdu.

Son Yolculuğuna Uğurlandı

Nilay Sağın için bugün Kozyatağı Modern Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazının ardından cenaze, Feriköy Mezarlığı'na defnedildi. Törende Simge Sağın ve annesi gözyaşlarına hâkim olamadı. Acılı aileye taziye mesajları yağdı.

Ünlü İsimlerden Destek

Simge Sağın’ı bu zor gününde yalnız bırakmayan isimler arasında yakın dostları da vardı. Ferhat Göçer, Nebahat Çehre ve Sezen Aksu, cenazeye çelenk göndererek desteklerini sundu.

Sevenleri ve müzik dünyasından birçok kişi, Simge Sağın’a başsağlığı mesajları gönderdi. Ünlü şarkıcı, bu derin acı karşısında sessizliğini korurken, sosyal medya hesaplarından herhangi bir paylaşım yapmadı.