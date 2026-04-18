Simge Sağın'ın Adli Tıp Raporu Çıktı

Şarkıcı Simge Sağın, ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında yaşanan gelişmeleri avukatı aracılığıyla kamuoyuna duyurdu. Gözaltına alınma sürecinin ardından serbest bırakılan ünlü popçunun Adli Tıp Kurumu raporu netlik kazandı. Rapora göre, yapılan detaylı incelemeler sonucunda başarılı sanatçının numunelerinde herhangi bir yasaklı veya uyarıcı maddeye rastlanmadığı resmen açıklandı.

Simge Sağın Hakkındaki Karar Kesinleşti

Soruşturma sürecinde büyük yankı uyandıran gözaltı kararının ardından, Simge Sağın cephesinden ilk resmi belgeli açıklama geldi. Ünlü şarkıcı, Adli Tıp raporunu sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı. Raporda yer alan sonuçlar, sanatçının üzerine atılı iddiaların asılsız olduğunu bilimsel verilerle kanıtladı.

Sağın’ın hukuk ekibi, müvekkillerinin uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmadığının bu raporla beraber tartışmaya yer bırakmayacak şekilde ispatlandığını vurguladı. Yapılan açıklamada, sürecin başından itibaren verilen beyanların raporla tam uyum içinde olduğu belirtildi. Ayrıca, asılsız haber ve yorumlara yönelik hukuki hakların kararlılıkla korunacağı hatırlatıldı.

Geniş Kapsamlı Operasyonun Detayları

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütüldü. Ekipler, elde edilen deliller ve gelen ihbarlar doğrultusunda geniş çaplı bir çalışma başlattı. Bu kapsamda uyuşturucu madde temini ve kullanımı iddialarıyla çok sayıda tanınmış isim mercek altına alındı.

Operasyon Listesinde Çok Sayıda İsim Bulunuyor

Jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, sanat dünyasından birçok popüler isim gözaltına alınanlar arasında yer aldı. Soruşturma dosyasında İbrahim Çelikkol, Melek Mosso, Mustafa Ceceli ve Bengü Erden gibi isimlerin adı geçti. Ayrıca Deha Bilimlier, Ersay Üner, Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu ve İlkay Şencan hakkında da benzer suçlamalarla işlem yapıldı. Listede yer alan diğer isimlerin hukuki süreçleri ve rapor sonuçları magazin dünyası tarafından yakından takip ediliyor.