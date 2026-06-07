Brad Pitt Maçta Aşk Yaşadı! Kameralar Yakaladı

Hollywood’un ünlü ismi Brad Pitt kız arkadaşı Ines de Ramon ile birlikte bu kez Fransa Açık tenis turnuvasında görüntülendi. Paris’teki Roland-Garros’ta oynanan kadınlar finalini izleyen çift kameralara yansıyan romantik anlarıyla dikkat çekti.

Tribünde Aşk Dolu Anlar

62 yaşındaki Brad Pitt ve 33 yaşındaki Ines de Ramon tribünde oldukça keyifli ve heyecanlı bir şekilde maçı izledi. Zaman zaman oyunun temposuna kendilerini kaptıran çift adeta nefeslerini tutarak karşılaşmayı takip etti.

Maç sırasında Brad Pitt’in sevgilisine sarıldığı ve onunla yakın anlar yaşadığı görüntüler ise kameralara net bir şekilde yansıdı.

İlk Kez Bu Kadar Samimi Görüntülendiler

İkili daha önce de birlikte görüntülenmiş olsa da bu kez ilk kez kameralar önünde bu kadar yakın ve romantik bir şekilde görüldüler. Özellikle tribünde sergiledikleri samimi tavırlar sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Birçok kişi çiftin uyumunu ve doğal hallerini konuştu.

Maç Heyecanı ve Sürpriz Sonuç

Tribünde romantik anlar yaşanırken kortta da oldukça çekişmeli bir mücadele vardı. Genç tenisçi Mirra Andreeva final maçını kazanarak ilk Grand Slam zaferine ulaştı ve turnuvanın en genç şampiyonlarından biri oldu. Bu heyecanlı karşılaşma Pitt ve sevgilisi için de unutulmaz bir gün haline geldi.

Maç sonrası çiftin Paris’te vakit geçirmeye devam ettiği görüldü. Önce şehirde kısa bir gezinti yapan ikili ardından akşam yemeği için dışarı çıktı. Günün ilerleyen saatlerinde ise otellerine döndüler. Görüntülerde çiftin oldukça rahat ve mutlu olduğu dikkat çekti.

Brad Pitt’in Özel Hayatı Yine Gündemde

Öte yandan Brad Pitt’in özel hayatı da uzun süredir magazin gündeminden düşmüyor. Eski eşi Angelina Jolie ile yaşadığı süreç ve çocuklarıyla ilişkisi zaman zaman haber olurken oyuncu şu sıralar daha çok kendi hayatına ve yeni ilişkisine odaklanmış görünüyor.

Paris’teki bu romantik görüntüler ise Brad Pitt’in yeni döneminin daha sakin ve huzurlu geçtiğini gösterir nitelikte.