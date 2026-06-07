Kıvanç Tatlıtuğ’dan Yarışta Dikkat Çeken Görüntüler!

Magazin dünyasının en sevilen çiftlerinden Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer bu kez kırmızı halıda ya da bir davette değil dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından birinde görüntülendi. Uzun yıllardır mutlu birliktelikleriyle örnek gösterilen çift Formula 1 tutkunlarının yakından takip ettiği Monaco Grand Prix’sinde heyecana ortak oldu.

Tribünde Heyecan Doruktaydı

Dünyanın dört bir yanından ünlü isimlerin akın ettiği Monaco Grand Prix bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Yarışın nefes kesen atmosferini yerinde takip eden isimlerden biri de Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftiydi.

Tribündeki yerlerini alan ikili yarış boyunca büyük bir heyecan yaşadı. Motor sesleri, yüksek tempo ve pistteki kıyasıya mücadele sadece yarışçıları değil izleyenleri de ekran başına kilitlerken ünlü çift de bu atmosferin tadını doyasıya çıkardı.

Başak Dizer O Anları Paylaştı

Sosyal medyayı aktif kullanan Başak Dizer yarış sırasında çektiği görüntüleri takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi. Eşi Kıvanç Tatlıtuğ ile birlikte tribünde geçirdikleri keyifli anları yayınlayan Dizer’in paylaşımları kısa sürede büyük ilgi gördü.

Videolarda çiftin oldukça neşeli ve enerjik olduğu dikkat çekerken takipçileri de bu doğal hallere beğeni yağdırdı. Özellikle uzun süredir gözlerden uzak ve sakin bir aile hayatı sürdüren ikilinin bu paylaşımı hayranlarını oldukça mutlu etti.

Aşkları İlk Günkü Gibi

2016 yılında Paris’te evlenen Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer yıllardır magazin dünyasının en sağlam ilişkilerinden biri olarak gösteriliyor. 2022 yılında oğulları Kurt Efe’nin dünyaya gelmesiyle ailelerini büyüten çift yoğun iş temposuna rağmen birlikte vakit geçirmekten vazgeçmiyor.

Monaco’daki bu kısa kaçamak da çiftin hem eğlendiği hem birlikte kaliteli zaman geçirdiği özel anlardan biri olarak dikkat çekti.

Sosyal Medyada Büyük İlgi

Başak Dizer’in paylaştığı görüntüler kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Takipçileri çiftin samimi tavırlarını ve enerjilerini öven yorumlar yaparken birçok kişi onları yine “magazinin en uyumlu çifti” olarak nitelendirdi.

Görünen o ki Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer sadece kariyerleriyle değil mutlu aile yaşamlarıyla da ilgi odağı olmaya devam ediyor.