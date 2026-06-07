Mükremin Gezgin’e Büyük Şok: Hesabı Kapatıldı

Mükremin Gezgin daha iki gün önce cezaevinden çıkmıştı “tam normal hayata döndü” derken bu kez sosyal medya tarafında büyük bir sürpriz yaşandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın talebiyle Instagram hesabına Türkiye’den erişim engeli getirildi. Yani hesap tamamen silinmedi ama ülkeden girenler artık göremiyor.

Bu karar özellikle zamanlamasıyla dikkat çekti. Çünkü tahliyeden sadece 48 saat sonra gelmesi sosyal medyada “bu kadar hızlı mı?” yorumlarını beraberinde getirdi.

Zaten Gündem Olan Bir Süreçti

Mükremin Gezgin yaklaşık 4 ay boyunca cezaevinde kalmıştı ve 5 Haziran’da tahliye edilmişti. Tahliyesi bile tek başına gündem olurken şimdi hesabına getirilen bu engel olayı iyice büyüttü.

Aynı dönemde başka bir fenomen olan Dilan Polat’ın hesabına da benzer bir erişim engeli gelmiş olması “sosyal medyada yeni bir dönem mi başlıyor?” tartışmalarını alevlendirdi.

Sosyal Medyada Yankı Buldu

Kararın ardından yorumlar da gecikmedi. Bir kesim “devletin müdahalesi doğru” derken bir kesim de “bu kadar üst üste kararlar fazla sert” diyerek eleştirdi.

Hatta bazı kullanıcılar işi biraz daha ileri götürüp “sosyal medyada temizlik mi yapılıyor?” gibi yorumlar yaptı. Konu kısa sürede X ve Instagram’da gündem başlıkları arasına girdi.

Hukuki Süreç Devam Ediyor

Mükremin Gezgin’in avukatı ise tahliye sonrası yaptığı açıklamada müvekkilinin serbest kalmasından memnun olduklarını süreci hukuki olarak takip etmeye devam edeceklerini söylemişti.

Şimdi ise gözler tamamen yeni gelişmelere çevrilmiş durumda. Hem erişim engelinin nedenleri hem sürecin nasıl ilerleyeceği merak konusu.

Kısacası olay sadece bir “hesap kapandı” meselesi değil sosyal medya, hukuk ve kamuoyu tartışmalarını aynı anda alevlendiren yeni bir gündem başlığına dönüşmüş durumda.