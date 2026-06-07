Kadir Ezildi'nin Eşi Eltisinin Düğününde Beyaz Giydi!

Kadir Ezildi’nin ailesinde bu kez mutlu bir düğün vardı. Kardeşi Kerem Ezildi Işıl Özkorucuklu ile hayatını birleştirdi ve İstanbul’da oldukça kalabalık bir düğünle evlendi. Her şey normal herkes mutlu derken sosyal medyada olay bambaşka bir yere gitti.

Gözler Gelinden Çok Onda Oldu

Düğünün en çok konuşulan ismi ise aslında gelin ya da damat değil Kadir Ezildi’nin eşi Gamze Ezildi oldu. Gamze Ezildi’nin düğüne beyaz tonlarında bir kıyafetle katılması bir anda dikkat çekti.

Normalde düğünlerde beyaz rengin gelinle özdeşleşmesi nedeniyle “yazılmamış kural” gibi kabul edildiği için bu tercih sosyal medyada hemen gündem oldu. Özellikle gelinle aynı renk tonlarına yakın bir kıyafet seçmesi “uygun mu değil mi?” tartışmasını başlattı.

Sosyal Medya İkiye Bölündü

Paylaşım ve görüntüler yayılınca yorumlar da gecikmedi. Bir kesim “abartılacak bir şey yok, herkes istediğini giyer” derken başka bir kesim ise “düğünde beyaz giyilmez, bu biraz düşüncesizlik olmuş” yorumlarını yaptı.

Hatta bazı kullanıcılar işi daha da ileri götürüp “eltisini kıskanmış olabilir mi?” gibi iddialar bile ortaya attı. Tabii bunlar tamamen sosyal medya yorumları ortada net bir açıklama ya da kriz yok.

Düğünün Gölgesinde Kalan Detay

Aslında düğün oldukça neşeli ve kalabalık geçti. Aile ve yakın dostların katıldığı törende eğlenceli anlar yaşanırken herkes yeni çiftin mutluluğuna odaklanmıştı. Ancak sosyal medyada bazen küçük bir detay bile tüm hikâyeyi gölgede bırakabiliyor.

Bu olay da tam olarak öyle oldu. Bir anda konuşulan konu gelinlik damat ya da tören değil sadece bir kıyafet tercihi haline geldi.

Klasik Magazin Tartışması

Magazin dünyasında bu tarz “kim ne giymiş” tartışmaları artık neredeyse klasik hale geldi. Özellikle sosyal medya sayesinde en küçük detay bile büyüyüp gündem olabiliyor.

Gamze Ezildi’nin tercihi de bunun son örneklerinden biri oldu. Tartışma büyüse de olayın düğünün genel havasını bozup bozmadığı bilinmiyor ama sosyal medyada günün konusu olduğu kesin.