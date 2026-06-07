Katılmadığı Cenaze Sonrası Deniz Uğur’dan Dikkat Çeken Mesaj

Televizyon dünyasının tanıdık isimlerinden Reha Muhtar geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmişti ve düzenlenen cenaze töreni de magazin ve kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Törende en çok dikkat çeken detaylardan biri ise uzun yıllar birlikte anıldığı eski hayat arkadaşı Deniz Uğur’un cenazeye katılmaması oldu.

Cenaze sonrası günler boyunca sessiz kalan Uğur sonunda sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımla yeniden gündeme geldi. Ancak bu paylaşım doğrudan olaylara değil çocuklarına yönelik duygusal bir mesaj içeriyordu.

Cenaze Süreci ve Gündeme Yansıyan Vasiyet

Reha Muhtar’ın vefatının ardından geçmişte yaptığı bazı açıklamalar ve “vasiyet” olarak anılan sözleri yeniden konuşulmaya başlandı. Bu ifadelerin özellikle cenaze sürecine dair tartışmaları daha da büyüttüğü görüldü.

Cenaze töreni İstanbul’da yoğun bir katılımla gerçekleşti. Ailesi çocukları ve yakınları törende hazır bulunurken Muhtar’ın çocuklarının oldukça duygusal anlar yaşadığı görüldü. Tüm bu atmosfer içinde Deniz Uğur’un yokluğu ise dikkatlerden kaçmadı ve sosyal medyada çokça yorumlandı.

Aile Bağları ve Zor Dönemler

Deniz Uğur ile Reha Muhtar geçmişte uzun süre birlikte olmuş bu birliktelikten ikiz çocukları dünyaya gelmişti. İkili zaman içinde yollarını ayırsa da özellikle çocukların velayeti ve aile ilişkileri üzerinden zaman zaman gündeme gelen hukuki ve kişisel süreçler yaşamışlardı.

Bu süreçlerin zaman zaman gerilimli geçtiği bilinse de iki taraf da çocuklarıyla ilgili konularda ayrı bir hassasiyet göstermeye devam etti.

Günler Sonra Gelen Paylaşım

Cenaze sonrası sessizliğini koruyan Deniz Uğur günler sonra sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla yeniden ortaya çıktı. Paylaşımında doğrudan geçmiş olaylara ya da cenazeye değinmedi.

Uğur çocuklarının fotoğrafını paylaşarak şu ifadeleri kullandı: çocuklarına duyduğu gururu ve onların güçlü karakterlerinden duyduğu mutluluğu dile getirdi. Mesajında özellikle “kem gözlerden uzak olmaları” temennisinde bulundu.

Sosyal Medyada Yorumlar Sürüyor

Bu paylaşım sonrası sosyal medyada konu yeniden tartışmaya açıldı. Kimi kullanıcılar Uğur’un mesajını “duygusal bir anne paylaşımı” olarak yorumlarken kimileri ise zamanlamasına dikkat çekti. Tüm bu gelişmeler Reha Muhtar’ın vefatının ardından başlayan sürecin bir süre daha gündemde kalacağını gösteriyor.