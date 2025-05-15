Simge Sağın'ın Acı Günü: Ablası Nilay Sağın Hayatını Kaybetti

Simge Sağın'ın ablası Nilay Sağın hayatını kaybetti. Kalp rahatsızlığı olan Nilay Sağın uykusunda vefat etti. Cenazesi 16 Mayıs’ta kaldırılacak.

Simge Sağın'ın Acı Günü: Ablası Nilay Sağın Hayatını Kaybetti
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-05-2025 18:15

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Simge Sağın, aldığı acı haberle sarsıldı. Ünlü şarkıcının 45 yaşındaki ablası Nilay Sağın, geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu hayatını kaybetti.

Kalp Rahatsızlığıyla Mücadele Ediyordu

Bir süredir kalp hastalığı ile mücadele eden Nilay Sağın, ne yazık ki yaşam savaşını kaybetti. Edinilen bilgilere göre Nilay Sağın, uykusunda hayata gözlerini yumdu. Bu ani kayıp, sevenlerini ve ailesini yasa boğdu.

Cenazesi 16 Mayıs'ta Defnedilecek

Simge Sağın’ın ablası Nilay Sağın için 16 Mayıs Perşembe günü cenaze töreni düzenlenecek. Öğle namazına müteakip Kozyatağı Mehmet Çavuş Camii'nde (Modern Camii) kılınacak cenaze namazının ardından Nilay Sağın, Feriköy Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.

Sevenlerinden Başsağlığı Mesajları Yağdı

Simge Sağın’ın acı haberi almasının ardından sanatçı dostları ve hayranları, sosyal medyada ünlü şarkıcıya başsağlığı mesajları gönderdi. Sakinliği ve özel hayatıyla gündemden uzak durmayı tercih eden Simge Sağın’ın bu zor gününde yanında olan sevenleri, duygusal mesajlarıyla destek verdi.

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