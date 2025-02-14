Simge Sağın’dan Sevgililer Günü Paylaşımı: “Benim Sevgililer Günü”

Ünlü şarkıcı Simge Sağın, 14 Şubat Sevgililer Günü’nü sosyal medya hesabından yaptığı sevimli bir paylaşımla kutladı. Evinde kedisiyle poz veren Sağın, paylaşımına “Benim Sevgililer Günü” notunu ekledi.

Instagram’da kısa sürede büyük beğeni toplayan fotoğraf, Sağın’ın hayranları tarafından sevgi dolu yorumlarla karşılandı. Hayvanseverliğiyle bilinen ve sık sık kedisiyle vakit geçirdiği anları takipçileriyle paylaşan ünlü şarkıcı, bu özel günde de sıcak ve samimi bir atmosfer yarattı.

Simge Sağın’ın bu içten paylaşımı, Sevgililer Günü’nün yalnızca romantik aşklardan ibaret olmadığını ve sevginin her formda kutlanabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.