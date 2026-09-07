Simge Sağın’dan Olay Figürler! Sibel Can’ı Hatırlattı

Simge Sağın İstanbul konserinde enerjisi ve dans performansıyla geceye damga vurdu. Sibel Can’ın sahne figürlerini anımsatan hareketleri dikkat çekti.

Simge Sağın’dan Olay Figürler! Sibel Can’ı Hatırlattı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 07-09-2026 14:11

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Simge Sağın, İstanbul’daki konserinde yine enerjisiyle geceye damga vurdu. Sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendiren ünlü şarkıcı, sahnedeki performansıyla izleyenlere keyifli bir gece yaşattı.

Konser boyunca bir an olsun yerinde durmayan Sağın, güçlü sesi kadar sahne enerjisiyle de dikkat çekti. İddialı kostümüyle sahneye çıkan şarkıcı, gecenin ilerleyen dakikalarında tempoyu daha da yükseltti.

Dansıyla Sahnenin Havasını Değiştirdi

Konserin ritmi yükseldikçe Simge Sağın da kendini müziğin akışına bıraktı. Sahnedeki dans performansıyla izleyenleri coşturan şarkıcı, enerjik hareketleriyle gecenin en çok konuşulan anlarından birine imza attı.

Sağın’ın dans ederken sergilediği dikkat çekici figürler, konser alanındaki hayranlarından da büyük alkış aldı. Şarkıcı, yalnızca sesiyle değil, sahne şovuyla da izleyenleri eğlendirmeyi başardı.

Sibel Can’ın Figürlerini Hatırlattı

Simge Sağın’ın dans şovunda dikkat çeken bir başka detay ise Sibel Can oldu. Ünlü şarkıcının sergilediği bazı figürler, Sibel Can’ın yıllardır hafızalarda yer eden sahne hareketlerini akıllara getirdi.

Bu göndermeli performans, konseri izleyenlerin de gözünden kaçmadı. Sağın’ın hareketleri sosyal medyada da konuşulurken, sahnedeki özgüveni ve enerjisi bir kez daha öne çıktı.

Geceye Damgasını Vurdu

Simge Sağın, İstanbul konserinde hem sevilen şarkıları hem de sahne performansıyla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Güçlü sesi, iddialı tarzı ve enerjik danslarıyla dikkat çeken sanatçı, konser boyunca alkış topladı.

Özellikle Sibel Can’ı hatırlatan dans figürleri, gecenin akılda kalan anlarından biri oldu. Simge Sağın’ın sahnedeki bu performansı, hayranlarından tam not aldı.

Benzer Haberler
Erol Taş’ın Efsane Rolü Ona Emanet! “Susuz Yaz” Bombası Erol Taş’ın Efsane Rolü Ona Emanet! “Susuz Yaz” Bombası
Işın Karaca’nın Aile Fotoğrafında Şaşırtan Detay! Işın Karaca’nın Aile Fotoğrafında Şaşırtan Detay!
Yiğit Poyraz’dan Yasmin Erbil İtirafı! O Takıntısı Şaşırttı Yiğit Poyraz’dan Yasmin Erbil İtirafı! O Takıntısı Şaşırttı
A.B.İ.’de Ortalık Karışıyor! Doğan Ölmedi Geri Dönüyor A.B.İ.’de Ortalık Karışıyor! Doğan Ölmedi Geri Dönüyor
Serhat Kılıç’ın Cenazesinde Gerilim! Barış Falay Patladı Serhat Kılıç’ın Cenazesinde Gerilim! Barış Falay Patladı
Ayşe Kırca Aşkını Böyle Haykırdı! Doğu Demirkol’a Övgü Yağmuru Ayşe Kırca Aşkını Böyle Haykırdı! Doğu Demirkol’a Övgü Yağmuru
ÇOK OKUNANLAR
Acun Ilıcalı Hayatının En Acı Dönemini İlk Kez Anlattı
  • 01-09-2026 10:13

Acun Ilıcalı Hayatının En Acı Dönemini İlk Kez Anlattı

Aşk ve Taht İçin Geri Sayım! İşte İlk Bölüm Tarihi
  • 01-09-2026 12:04

Aşk ve Taht İçin Geri Sayım! İşte İlk Bölüm Tarihi

Bülent Ersoy Yine Olay Yarattı! Estetik Sonrası İlk Poz
  • 07-09-2026 10:56

Bülent Ersoy Yine Olay Yarattı! Estetik Sonrası İlk Poz

Nişanlısı Tutuklandı İrem Derici Bakın Ne Paylaştı!
  • 01-09-2026 19:47

Nişanlısı Tutuklandı İrem Derici Bakın Ne Paylaştı!

Cem Yılmaz Bu Kez Kulağıyla Güldürdü!
  • 04-09-2026 13:40

Cem Yılmaz Bu Kez Kulağıyla Güldürdü!