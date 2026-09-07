Fenomen Gelinin Düğününde Olay! Altınlar Kollarına Sığmadı

Sosyal medya fenomeni Çağla Öz ile “Vanlı Kara Haydar” lakaplı Mehmet Fatih Tançalan’ın düğünü, daha uzun süre konuşulacağa benziyor. Çiftin görkemli düğününde özellikle takı merasimi dikkat çekti. Öyle ki geline takılan altın bilezikler Çağla Öz’ün kollarına sığmadı.

Takıların sayısı arttıkça ortaya ilginç bir görüntü çıktı. Bileziklerin bir kısmı kollarına takılamayınca çözüm bulundu. Kalan altınlar kalın bir zincire dizildi ve gelinin boynuna asıldı. Böylece Çağla Öz, düğün boyunca adeta altınlarla donatılmış halde görüntülendi.

Bilezikler Kola Sığmayınca Çözüm Bulundu

Düğündeki takı merasimi sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu. Gelinin kollarındaki bileziklerin fazlalığı dikkat çekerken, boynuna takılan zincir de görüntülere ayrı bir hava kattı.

Düğüne ait görüntüleri görenler, takıların miktarı karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Özellikle bileziklerin kollarına sığmaması, gecenin en çok konuşulan detaylarından biri oldu.

Bir Anda Kayınvalide Gerilimi Çıktı

Ancak düğünün gündeme gelmesinin tek nedeni altınlar değildi. Tören sırasında gelin ile kayınvalidesi arasında yaşanan kısa süreli gerilim de dikkatlerden kaçmadı.

Kayınvalidesinin elindeki tacı alan Çağla Öz, tacı başka birine uzatıp “Hayır, sen tak” dedi. O anlar kameraya yansırken, gelinin bu hareketi sosyal medyada da çok konuşuldu.

O Anlar Gündeme Oturdu

Bir yanda kollarına sığmayan bilezikler, diğer yanda kayınvalideyle yaşanan o kısa gerilim... Çağla Öz ve Mehmet Fatih Tançalan’ın düğünü, daha sona ermeden magazin gündeminin en çok konuşulan törenlerinden biri oldu. Özellikle takı merasimi ve taç olayı, sosyal medyada uzun süre konuşulacak gibi görünüyor.